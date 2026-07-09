"Gott hat sich nicht eingemischt": Shakira über WM-Aus

Die Schweizer Nationalmannschaft hat sich im Elfmeterschießen gegen Kolumbien mit 4:3 durchgesetzt und damit den Einzug ins Viertelfinale der Fußball-WM 2026 gesichert. Für Popstar Shakira (49) war das Spiel hingegen ein bitteres Erlebnis – die kolumbianische Sängerin meldete sich nach dem Aus ihrer Heimmannschaft emotional auf Instagram zu Wort. Gegenüber ihren 99 Millionen Followern schrieb sie: "Wir haben alles gegeben, und es ist klar, dass Gott sich nicht in den Fußball einmischt, denn sonst wären wir ins Viertelfinale eingezogen." Trotz der Enttäuschung fand sie auch anerkennende Worte für ihr Team: "Diese Tränen von unserem Lucho Díaz sind die Tränen von jedem Einzelnen von uns Kolumbianern, die wir bei jedem Schritt unserer Auswahl schreien, mitfiebern, singen und feiern. Und obwohl dieses Ergebnis nicht den Erwartungen unserer Träume entspricht, möchte ich diesem Team aus Kämpfern von ganzem Herzen danken."

Ganz andere Töne kamen hingegen aus der Schweiz. Die Sängerin Chiara Castelli verfolgte das Elfmeterschießen im Bett und schrieb auf Instagram: "Wenn ihr wüsstet, wie laut ich geschrien habe – ihr würdet mir direkt entfolgen." Auch Influencerin Yuliya Benza litt mit, hatte ihrem kleinen Sohn Malik eigens ein Nati-Trikot mit Sporthosen angezogen und fieberte trotz der späten Stunde bis zum Schluss mit. Ein besonderes Erlebnis hatte Latin-Sänger Loco Escrito: Der Schweiz-Kolumbianer hatte vor dem Anpfiff zwei Trikots präsentiert und geschrieben "Zwei Trikots, zwei Wurzeln, zwei Herzen in derselben Brust" – für ihn war der Abend so oder so ein Gewinn.

Shakira, die in Kolumbien geboren wurde, ist nicht nur als Musikerin weltbekannt, sondern auch als leidenschaftlicher Fußballfan. Ihre Verbundenheit zur kolumbianischen Nationalmannschaft zeigt sie immer wieder öffentlich. Passend dazu liefert sie in diesem Jahr gemeinsam mit Burna Boy den offiziellen WM-Song "Dai Dai", der bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 eine zentrale Rolle spielt. Zwei Kinder hat sie ebenfalls, und auch ihr Privatleben sorgte in den vergangenen Jahren immer wieder für Schlagzeilen. Im Viertelfinale der Fußball-WM kommt es nun zum Duell Schweiz gegen Argentinien.

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Getty Images Shakira bei der Weltpremiere von "Zootopia 2" im El Capitan Theatre in Los Angeles, November 2025

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Getty Images Shakira im Mai 2025

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