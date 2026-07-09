Prinz Harry: Treffen der Kinder mit Charles hat Priorität

Prinz Harry (41) ist für seine Termine rund um die "Invictus Games" nach London gereist – doch die Reise bedeutet für ihn offenbar weit mehr als nur einen offiziellen Pflichtbesuch. Sie bietet ihm auch die seltene Gelegenheit, seinen Vater König Charles III. (77) wiederzusehen, zu dem der Kontakt seit Jahren als schwierig gilt. Ursprünglich soll geplant gewesen sein, dass auch Herzogin Meghan (44) und die gemeinsamen Kinder Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) mit nach Großbritannien reisen. Aus Sicherheitsgründen ist Harry jedoch zunächst allein angereist und soll laut Mirror hinter den Kulissen jetzt alles daransetzen, seine Familie doch noch nachzuholen.

Laut Mirror soll Charles hochrangige Mitarbeiter beauftragt haben, gemeinsam mit Harry und Meghan an einem möglichen Termin für ein Treffen zu arbeiten. Demnach laufen Gespräche auf Hochtouren, um eine Lösung zu finden, die sowohl mit den royalen Terminen als auch mit den Sicherheitsbedenken der Sussexes vereinbar ist. Insider berichten laut Bunte, dass Harry und sein Vater in den vergangenen Wochen mehrfach persönlich miteinander gesprochen hätten. Der Ton der Gespräche soll dabei "hoffnungsvoll" gewesen sein. Eine mögliche Option sei demnach sogar ein kurzer Besuch von Meghan und den Kindern in Großbritannien für lediglich 24 Stunden.

Für König Charles wäre ein solches Wiedersehen offenbar von großer Bedeutung, denn laut Bunte soll der Monarch seine Enkel Archie und Lilibet seit 2022 nicht mehr persönlich gesehen haben. Während Harry inzwischen seit Jahren mit Meghan und den Kindern in den USA lebt, sind gemeinsame Momente mit der britischen Königsfamilie selten geworden. Trotz möglicher Annäherungsversuche ist das Verhältnis weiterhin von Spannungen geprägt: Erst kürzlich sorgte etwa die Frage nach einer Unterkunft für Harry während seines London-Aufenthalts erneut für Diskussionen. Ob es trotz der anhaltenden Differenzen tatsächlich zu einem Wiedersehen der Familie kommt, bleibt somit weiterhin offen.

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Getty Images Prinz Harry trifft zur Gerichtsanhörung in London ein

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Instagram / meghan Prinz Harry mit seinen Kindern

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Getty Images Prinz Harry verlässt die Veranstaltung der Invictus Games Foundation bei Chatham House in London