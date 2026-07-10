Ohne Meghan: Prinz Harry muss Invictus-Termin solo meistern

Prinz Harry (41) wird den offiziellen Countdown zu den Invictus Games 2027 ohne Herzogin Meghan (44) bestreiten. Wie das People Magazine jetzt berichtet, wird die 44-Jährige entgegen der ursprünglichen Planung nicht an der Veranstaltung in Birmingham teilnehmen. Auch weitere öffentliche Auftritte während Harrys aktuellem Großbritannien-Besuch sind für Meghan bislang nicht vorgesehen. Stattdessen wird der Herzog von Sussex den Termin allein wahrnehmen und gemeinsam mit ehemaligen Invictus-Teilnehmern verschiedene inklusive Sportarten präsentieren.

Der abgesagte gemeinsame Auftritt steht laut People Magazine weiterhin im Zusammenhang mit Sicherheitsbedenken. Zwar wurde kürzlich bekannt, dass Meghan und die Kinder Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) gemeinsam nach Großbritannien reisen werden, öffentliche Termine sind für sie jedoch nicht geplant. Ein privates Treffen wäre hingegen denkbar: Besonders Harry soll sich gewünscht haben, seinen Kindern erstmals seit 2022 wieder seine Heimat zu zeigen und ihnen ein Wiedersehen mit König Charles (77) zu ermöglichen. Nachdem jedoch klar wurde, dass der Polizeischutz nur auf königlichen Anwesen garantiert wäre, wurden die ursprünglichen Pläne angepasst.

Trotz der geänderten Familienpläne bleibt Harry während seines Aufenthalts weiterhin auf seine Aufgaben rund um die Invictus Games fokussiert, die im Juli 2027 in Birmingham stattfinden werden. Darüber hinaus widmet sich der Herzog auch anderen wohltätigen Projekten: Erst kürzlich besuchte er als Schirmherr die Organisation WellChild und gab dabei einen seltenen Einblick in sein Familienleben. Stolz erzählte er von seinem Sohn Archie, der ein großer Lego-Fan und laut Harry bereits ein echter "Meisterbauer" sei. Nun bleibt abzuwarten, welche weiteren Momente seine Reise bereithält – insbesondere, wenn Meghan und die Kinder tatsächlich nach Großbritannien kommen.

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Getty Images Prinz Harry, 23. April 2026

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Imago Prinz Harry und Meghan besuchen das Australian National Veterans Arts Museum in Melbourne

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Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihren Kindern Prinz Archie und Prinzessin Lillibet, Mai 2025