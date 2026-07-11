So erinnert Naya Riveras (†33) Sohn bis heute an seine Mama

Sechs Jahre nach dem tragischen Tod von Naya Rivera (†33) halten ihr Ex-Mann Ryan Dorsey (42) und ihr gemeinsamer Sohn Josey die Erinnerung an die Schauspielerin auf besondere Weise lebendig. Am 8. Juli 2020 ertrank die Glee-Darstellerin im kalifornischen Lake Piru, als sie mit dem damals vierjährigen Josey von einem Mietboot aus schwimmen war. Nun, zum sechsten Jahrestag ihres Todes, sprach Ryan in einem Interview mit Page Six offen darüber, wie er und sein mittlerweile zehnjähriger Sohn den Alltag meistern – und wie sehr Naya dabei präsent bleibt.

Eine besonders bedeutungsvolle Verbindung zu Nayas musikalischem Erbe hat Josey durch den Klavierunterricht gefunden. "Er nimmt jetzt seit etwas mehr als einem Jahr Klavierstunden und wird ziemlich gut. Das ist die eine Sache, die ich mit seiner Mutter verbinde", erklärte Ryan gegenüber Page Six. Im gemeinsamen Garten pflegt Josey außerdem einen sogenannten "Mommy Garden", der zu Ehren seiner Mutter angelegt wurde. "Da sind Rosen und Blumen und all diese Dinge, die jedes Jahr wiederkommen", erzählte Ryan. Auch der Familienhund trägt ein Stück von Naya in sich: Josey hat dem Tier den Namen Clifford gegeben – und als Mittelnamen Marie, wie seine Mutter. "Es ist also Cliffy Marie", so der Schauspieler.

Ryan und Naya lernten sich bereits 2010 kennen und heirateten 2014. Nach vier gemeinsamen Ehejahren ließen sie sich 2018 scheiden. Nach Nayas Tod zog Ryan mit Josey von Los Angeles zurück in seinen Heimatstaat West Virginia, um seinem Sohn eine ruhigere Kindheit zu ermöglichen. Trotz der räumlichen Distanz pflegt Josey eine enge Verbindung zu Nayas Familie in Los Angeles. Dass der Tod seiner Mutter bei dem Zehnjährigen tiefe Spuren hinterlassen hat, zeigt sich auf ungewöhnliche Weise: "Wenn wir in einem Pool sind, sagt er manchmal etwas, das mit diesem Ereignis zusammenhängt, und dann schwimmt er einfach weiter", schilderte Ryan. "Für all das, was er durchgemacht hat, ist er ein super glückliches, charmantes, umtriebiges, kluges Kind", beschrieb der Schauspieler seinen Sohn.

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Getty Images Naya Rivera, Schauspielerin

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Getty Images Schauspielerin Naya Rivera und ihr Sohn Josey

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Instagram / dorseyryan Sohnemann Josey und Ryan Dorsey, März 2023