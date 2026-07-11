Deutschlands Horror-Meister? Das ist "German Horror Story"
Mit "German Horror Story" schwappt jetzt eine geballte Ladung Gänsehaut aus der deutschen Independent-Szene zu Prime Video: Seit Kurzem steht der Film dort im Video-on-Demand-Bereich bereit und bringt gleich elf Kurzfilme auf die Bildschirme, die Horror-Fans das Fürchten lehren sollen. Das Projekt von Regisseur und Produzent David Brückner (38), der mit seiner Firma Ghost Pictures hinter dem Titel steht, setzt auf ein Anthologie-Konzept mit eigenständigen Episoden, die alle über eine gemeinsame Rahmenhandlung verknüpft sind.
Inhaltlich bietet die Anthologie eine breite Palette an Grusel-Spielarten, wie Kino.de berichtet. Von fiesem Psychoterror über düstere Mystery-Elemente bis hin zu Creature-Horror mit Monstern und bedrohlichen Wesen ist alles dabei, dazu kommen klassische Schockmomente. David Brückner, der Genre-Fans bereits durch Werke wie "Rapunzels Fluch", "Iron Wolf" und "Paranormal Demons" ein Begriff ist, hat für "German Horror Story" mehrere Regietalente aus der deutschen Independent-Horrorszene zusammengebracht. Die einzelnen Kurzfilme stehen zwar für sich, sind laut Beschreibung aber über eine eigene Rahmenhandlung verbunden, die das Ganze zu einem finsteren Gesamtpaket schnürt – eine Art heimische Antwort auf das in den USA beliebte Anthologie-Prinzip.
Für David ist "German Horror Story" der nächste Schritt in einer Karriere, die er sich abseits der großen Studio-Strukturen aufgebaut hat. Der Horrorfilmemacher arbeitet seit Jahren im Low-Budget- und Independent-Bereich und setzt dabei immer wieder auf die Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten aus der Szene. Mit Ghost Pictures schafft der Produzent eine Plattform, auf der deutsche Horrorfans und Kreative zusammenfinden können.