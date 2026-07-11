Laut Timothée Chalamet wird "Dune: Part Three" ganz anders

Timothée Chalamet (30) hat die Fans von Dune in Los Angeles jetzt mit einem Überraschungsauftritt begeistert. Der Schauspieler zeigte sich am 8. Juli bei einem globalen IMAX-Fanevent zur Trailer-Enthüllung von "Dune: Part Three" und stand dabei gemeinsam mit Regisseur Denis Villeneuve (58) sowie Moderatorin Brittany Broski auf der Bühne. Via Livestream waren auch Zuschauer aus Städten wie Berlin, Toronto und Abu Dhabi zugeschaltet. Nach der Trailer-Enthüllung gab Timothée erste Einblicke in den Ton des neuen Films.

"Das hier ist ein anderer Film", verriet er. "Die ersten beiden sind Geschwister – aber dieser hat wirklich eine eigene Energie. Und ich liebe diesen Ansatz." Auch Denis bestätigte diesen Eindruck: "Ich habe zu meinem Team gesagt: 'Ich möchte nicht, dass wir in unsere eigenen Fußstapfen treten.' Ich will das Publikum an neue Orte auf Arrakis bringen. Es ist ein Dune-Film, aber er hat einen sehr anderen Rhythmus und ist intensiver." Um schon einen ersten Geschmack auf den Film zu geben, wurden beim Event zudem mehrere Filmminuten gezeigt, darunter eine frühe Szene, in der Javier Bardem (57) als Stilgar Fremen-Krieger in einen Kampf auf einem regnerischen Planeten führt.

Dass die Vorfreude auf den dritten Film so groß ist, kommt nicht von ungefähr. Schon länger ist klar, dass Denis mit dem nächsten Kapitel die Geschichte um Paul Atreides weitererzählt und die Filmreihe somit abschließen will. Der letzte Teil bringt auch erneut einen Mega-Cast auf die Leinwand: Neben Timothée und Zendaya (29) sind unter anderem Javier Bardem, Jason Momoa (46), Florence Pugh (30), Rebecca Ferguson (42), Anya Taylor-Joy (30) und Robert Pattinson (40) mit dabei. Um zu sehen, wie genau sich der Film von den vorherigen Teilen unterscheidet, ist noch etwas Geduld gefragt: Kinostart in Deutschland ist der 17. Dezember, sogar noch ein Tag vor der US-Veröffentlichung.

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Imago Timothee Chalamet in "Dune: Part Three" von Denis Villeneuve

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Getty Images Timothée Chalamet und Denis Villeneuve, Februar 2024

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Getty Images "Dune"-Cast 2021