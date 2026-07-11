Gewusst? So kam Nico Santos zu seinem Künstlernamen

Viele seiner Fans kennen ihn als Nico Santos (33) – doch der bürgerliche Name des Sängers lautet eigentlich Nico Wellenbrink. Wie es zu seinem Künstlernamen kam, hat der Musiker jetzt im Interview mit dem Magazin Gala verraten. Der Grund dafür reicht bis in seine Kindheit zurück: Als er noch jung war, zog er mit seiner Familie nach Mallorca, wo er aufwuchs und zur Schule ging. Dort entstand der Name, unter dem er heute Millionen von Menschen bekannt ist.

Auf Mallorca hörte Nico leidenschaftlich gerne Musik von Romeo Santos, einem US-amerikanischen Latinsänger, und sang dessen Songs immer wieder. "Früher habe ich immer Lieder von US-Latinsänger Romeo Santos gesungen und meine Schulkameraden nannten mich dann Nico Santos", erzählt er gegenüber dem Magazin Gala. Der Spitzname, den seine Mitschüler ihm gaben, blieb haften – und wurde schließlich zu seinem Künstlernamen. Trotz des spanisch klingenden Namens hat der Sänger keine biologischen Wurzeln in Lateinamerika oder Spanien.

Nicos Vater ist Egon Wellenbrink, der vielen Deutschen als das langjährige Werbegesicht von Melitta bekannt ist – besser gesagt als der "Melitta-Mann". Auf Mallorca besuchte Nico die Schule und lernte dabei sowohl Spanisch als auch Katalanisch. Auch wenn er also keine familiären Wurzeln auf der Baleareninsel hat, ist sie für ihn zu einer echten Heimat geworden.

Anzeige Anzeige

Imago Sänger Nico Santos bei der Einslive Krone in Bielefeld, 04.12.2025

Anzeige Anzeige

Instagram / nicosantosofficial Nico Santos, Sänger

Anzeige Anzeige

Instagram / nicosantosofficial Nico Santos, Musiker