Paris: Demi Moore und ihre Tochter glänzen bei Balenciaga

Hand in Hand und im abgestimmten Partnerlook zeigten sich Demi Moore (63) und ihre Tochter Tallulah Willis (32) am Mittwoch bei der Balenciaga-Haute-Couture-Show im Rahmen der Paris Fashion Week. Die Schauspielerin und ihre 32-jährige Tochter nutzten das Modeereignis für ein echtes Mutter-Tochter-Date und sorgten damit für einen der stilvollsten Auftritte des Tages. Demi setzte trotz der Hitzewelle auf einen komplett schwarzen Look: ein oversized schwarzes Herrenhemd kombiniert mit einem Rock mit gerüschtem Saum. Als Farbakzent wählte sie auffällige grüne Pumps und eine schwarze Handtasche. Tallulah hingegen entschied sich für ein locker sitzendes cremefarbenes Oberteil und einen lindgrünen Rock im High-Low-Stil, dazu eine weiße Handtasche und offene weiße Schuhe. Beide Frauen schützten ihre Augen hinter dunklen Sonnenbrillen.

Beide Outfits wurden von Demis langjährigem Stilisten und Freund Brad Goreski (48) zusammengestellt, der offensichtlich ein gemeinsames Farbkonzept für die zwei verfolgte. Bei der Show handelte es sich um die erste Haute-Couture-Kollektion von Pierpaolo Piccioli für Balenciaga, der erst im vergangenen Sommer die Rolle des Creative Directors bei dem Modehaus übernommen hatte – ein entsprechend viel beachteter Termin in der Modewelt, wie Page Six berichtet.

Es ist nicht das erste Mal, dass Demi und Tallulah gemeinsam im Partnerlook aufgetreten sind. Bereits im Mai 2025 erschienen die beiden bei der Family Equality's Night at the Pier Gala in New York City in aufeinander abgestimmten schwarzen Anzügen, die sie jeweils auf ihre eigene Art interpretierten. Demi ist die Mutter von drei Töchtern – neben Tallulah noch Rumer, 37, und Scout, 34 – die alle aus ihrer Ehe mit Schauspieler Bruce Willis (71) stammen.

Anzeige Anzeige

Imago Demi Moore und Tallulah Belle Willis verlassen das La Réserve während der Paris Fashion Week, 8. Juli 2026

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Demi Moore und Bruce Willis

Anzeige Anzeige

Instagram / buuski Bruce Willis und Tallulah Willis umarmen sich

Anzeige