Plötzlich WM-Hit: Das steckt hinter Oasis' Song "Wonderwall"

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA und Mexiko hat England eine inoffizielle Hymne gefunden – und die stammt aus den Neunzigern: Nach jedem WM-Sieg der englischen Nationalmannschaft schmettern Fans und Spieler gemeinsam "Wonderwall" von Oasis. Auch Kapitän Harry Kane (32) ist offenbar so mitgerissen, dass er sich nach dem Sieg gegen Mexiko die Stimme heiser sang. Liam Gallagher (53) selbst hat die Begeisterung seiner Fans noch befeuert: Als er gefragt wurde, ob er den Song live performen würde, falls England das Finale erreicht, antwortete er schlicht mit "I'm ready" – und versetzte damit die Fangemeinde in Aufruhr. Auch sein Bruder Noel Gallagher (59) zeigte sich begeistert und erklärte gegenüber TalkSport: "Dieser Song gehört den Menschen, ich sehe ihn nicht als meinen Song. Ich fand es einen brillanten Moment."

Was dabei kaum jemand weiß: Liam war ursprünglich alles andere als ein Fan des Songs. Im Buch "Supersonic" erinnert er sich: "Wonderwall war der einzige, den ich damals nicht verstanden habe. Ich dachte: 'Ich weiß nicht, ob das was ist, Mann.' Es schien einfach nicht richtig." Noel bestätigt das und ergänzt, dass sein Bruder den Song so sehr abgelehnt habe, dass er ihn schlicht nicht aufnehmen wollte – mit den Worten "Das ist nicht Rock 'n' Roll" verweigerte Liam zunächst die Zusammenarbeit. Noel wollte den Song daraufhin selbst einsingen. Als sich jedoch abzeichnete, dass "Wonderwall" ein riesiger Hit werden würde, schwenkte Liam um – und lieferte die Vocals in gerade einmal vier Takes ab. Produzent Owen Morris erinnert sich: "Was für ein Vergnügen, mit Liam Gallagher aufzunehmen. Er erledigte den Gesang in vier Takes. Bemerkenswert. In zwei Stunden war es abgemischt, und es ist das Größte, was Oasis je gemacht haben." Noel übernahm stattdessen "Don't Look Back in Anger".

"Wonderwall" erschien am 11. November 1995 als Single aus dem Album "(What's The Story) Morning Glory?" und verbrachte 28 Wochen in den britischen Top 40 – die Nummer eins erreichte der Song in Großbritannien jedoch nie. In Australien schaffte er es aber immerhin an die Spitze der Charts, und auch in 15 weiteren Ländern landete er in den Top 10. Noel hatte sich beim Aufnehmen der Gitarre zunächst etwas Ungewöhnliches vorgestellt: Er versuchte, die Parts außerhalb der Rockfield Studios in Wales auf einer rund zwei Meter hohen Mauer aufzunehmen – das Experiment scheiterte jedoch, unter anderem weil vier Schafe auftauchten und den Lärmpegel in die Höhe trieben. Was die Bedeutung des Songtexts betrifft, blieb stets vieles offen: Je nach Quelle handelt "Wonderwall" von einem imaginären Freund, einer Freundschaft oder von Noels damaliger Freundin Meg Matthews, von der er sich 2001 scheiden ließ.

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Getty Images Gem Archer, Noel Gallagher, Andy Bell und Liam Gallagher, Oasis-Bandmitglieder

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Getty Images Harry Kane jubelt nach seinem Tor für England gegen Kroatien bei der WM 2026 in Arlington

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Imago Liam Gallagher und John Squire beim Konzert in London