Emmy Rossum erklärt plötzlichen Ausstieg bei "Shameless"

Emmy Rossum (39) hat sich jetzt zu ihrem Ausstieg aus der Erfolgsserie "Shameless" geäußert und dabei mit hartnäckigen Gerüchten aufgeräumt. Im Podcast "Call Her Daddy" von Alex Cooper (31) blickte die Schauspielerin auf ihre Zeit als Fiona Gallagher zurück, die sie über neun Staffeln verkörpert hatte. Ihr Abgang vor der zehnten Staffel hatte seinerzeit für viel Gesprächsstoff gesorgt – auch weil um die Hintergründe lange gerätselt wurde. Doch Emmy stellte klar: "Ich wollte in dem Job bleiben. Ich liebte den Job", betonte sie im Podcast.

Emmy schilderte, dass sie sich zum Zeitpunkt des Angebots für weitere Staffeln bereits voll auf ein eigenes Projekt konzentrierte. "Wir hatten 110 Folgen gemacht und als das Angebot für zwei weitere Jahre kam, war meine Show schon genehmigt und in Vorbereitung", erklärte sie im Gespräch. Zu dem Zeitpunkt hatte sie ihre eigene Produktionsfirma gegründet und mit "Angelyne" ihre erste eigene Serie konzipiert. Aufgrund der Verpflichtung zum neuen Projekt hatte sie das Gefühl, sich entscheiden zu müssen. Gleichzeitig räumt die Darstellerin mit einem hartnäckigen Gerücht auf: Sie habe "Shameless" nicht verlassen, um eine Familie zu gründen. Emmy, die mit ihrem Mann Sam Esmail inzwischen zwei Kinder hat, betont, sie sei damals ausschließlich wegen ihrer neuen Serie gegangen.

Dass Emmys Abgang bis heute Gesprächsstoff liefert, überrascht kaum: Schon während ihrer Serienzeit sorgte sie immer wieder für Schlagzeilen – unter anderem wegen eines öffentlich ausgetragenen Streits um gleiche Bezahlung sowie Berichten ehemaliger Kollegen über die Stimmung am Set. Der Abschied von Cast und Crew sei ihr damals trotzdem alles andere als leichtgefallen. "Ich ging mit viel Kummer und Trauer, weil ich all diese Menschen vermissen würde und es nicht glauben konnte, dass sie die Reise ohne mich fortsetzen würden", gestand Emmy im Podcast. Die Serie "Shameless", die auf dem gleichnamigen britischen Original basiert, lief von 2011 bis 2021 und brachte es auf insgesamt elf Staffeln.

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Getty Images Emmy Rossum, Schauspielerin

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Getty Images Der "Shameless"-Cast, 2018

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Michael Tullberg/Getty Images Emmy Rossum bei der Feier zur 100. "Shameless"-Episode

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