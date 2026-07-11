Robert Pattinson erkannte Zendaya am "Odyssee"-Set nicht

Bei der Weltpremiere von Christopher Nolans (55) "Die Odyssee" am 6. Juli in London hat Robert Pattinson (40) eine amüsante Anekdote aus den Dreharbeiten zum Besten gegeben. Dem Magazin People verriet der Schauspieler, dass er seine Kollegin Zendaya (29) am Set des Films nicht einmal erkannt hatte – obwohl sie beide an diesem Tag dort drehten. "Ich wusste nicht, dass sie an dem Tag am Set war, an dem sie gedreht hat", erklärte Robert. Und weiter: "Es ist so seltsam. Wir waren so weit voneinander entfernt, und ich habe sie nicht einmal erkannt – ich habe nicht mal 'Hallo' gesagt." Dabei sind die beiden Schauspieler in diesem Jahr gleich dreimal gemeinsam auf der Kinoleinwand zu sehen.

In "Die Odyssee", der epischen Nacherzählung von Homers Mythos, spielt Robert den windigen Antinous, einen Verehrer von Penelopes Figur, die Anne Hathaway (43) verkörpert. Zendaya hingegen schlüpft in die Rolle der Göttin Athena. Matt Damon (55) spielt die Hauptrolle des Odysseus, außerdem sind Tom Holland (30), Lupita Nyong'o (43), Samantha Morton (49) und Charlize Theron (50) in dem Film zu sehen, der am 17. Juli in die Kinos kommt. Trotz der fehlenden Begegnung am Set hat Robert offenbar großen Respekt für seine Kollegin. "Sie ist die Beste. So lustig, es macht so viel Spaß, mit ihr Zeit zu verbringen. Sie ist so eine großartige Schauspielerin", schwärmte er.

Neben "Die Odyssee" standen die beiden bereits für "The Drama" vor der Kamera, der im April veröffentlicht wurde. Außerdem sind sie gemeinsam in "Dune: Part Three" zu sehen, der am 17. Dezember in die Kinos kommt. Bei einem Trailer-Event für den dritten "Dune"-Teil im März scherzte Robert laut People, er vermute, dass Zendaya etwas damit zu tun gehabt habe, ihm die Rolle in dem Sci-Fi-Franchise zu verschaffen. Nachdem er sie am Set von "The Drama" gefragt hatte, ob er in einem der "Dune"-Filme mitspielen könnte, habe er die Rolle des Scytale bekommen.

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Getty Images Robert Pattinson und Zendaya bei der Premiere von A24s "The Drama" im Regal Union Square in New York City, 2. April 2026

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Getty Images Stars bei der Weltpremiere von "The Odyssey" im Odeon Luxe Leicester Square in London

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Imago Robert Pattinson in "Dune: Part Three" von Denis Villeneuve