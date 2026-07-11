Red-Carpet-Fotografin beleidigt Tom: Bill Kaulitz stocksauer

Bei der Filmpremiere von "Minions & Monsters" in München ist es für Bill Kaulitz (36) zu einem handfesten Streit am roten Teppich gekommen. Auslöser war eine Fotografin, die Tom Kaulitz (36) wegen seines Outfits beleidigte und damit Bills Zorn auf sich zog. "Ich habe mich diese Woche zum ersten Mal auf dem roten Teppich gestritten", berichtete Bill jetzt aufgebracht im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood". Der Grund: "Eine Fotografin, die war an Dreistigkeit nicht zu überbieten!"

Dem Vorfall ging laut den beiden Zwillingen eine lange Session auf dem roten Teppich voraus. "Wir haben an dem Tag so lange gestanden, damit jeder sein Bild kriegt", schilderte Bill, und Tom ergänzte: "Wir waren bestimmt zwei Stunden auf dem roten Teppich." Inmitten des Blitzlichtgewitters habe eine Fotografin Tom lautstark angebrüllt, er solle seine Sonnenbrille abnehmen. Tom ignorierte die Aufforderung zunächst, machte ihr dann aber energisch klar, dass die Brille bleibt. Daraufhin rief die Fotografin: "Das sieht so scheiße aus!" und brachte damit das Fass zum Überlaufen. "Wenn wir eine Stylingberatung brauchen, melden wir uns schon!", warf Bill ihr daraufhin wütend entgegen. "Die hat dich ja öffentlich auf dem roten Teppich beschimpft, als gebuchte Fotografin", empörte sich der Sänger über das Verhalten der Frau. Bill ließ sich anschließend ihren Namen geben und kündigte an, sie künftig von seinen Events auszuschließen.

Bill und Tom Kaulitz sind als Zwillinge sowohl privat als auch beruflich eng miteinander verbunden. Gemeinsam rocken sie als Mitglieder der Band Tokio Hotel seit ihrer Gründung im Jahr 2001 die Bühnen. In ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" teilen die beiden regelmäßig Einblicke in ihren Alltag in Los Angeles, wo auch Toms Ehefrau Heidi Klum (53) lebt. Neben seiner Musikkarriere ist Bill zudem als Moderator tätig.

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IMAGO / ABACAPRESS Bill Kaulitz, Sänger

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Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz beim Special Screening der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" Staffel 2 im Delphi Filmpalast, Berlin

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Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz, Juni 2024