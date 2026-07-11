Drehort und Co.: Alle Infos zur vierten "Manhunt"-Staffel

Das YouTube-Format Manhunt kehrt mit einer vierten Staffel zurück. Beim Esports Festival 2026 in Wien gaben die Macher nun bekannt, dass die neue Staffel in der vietnamesischen Megacity Saigon, auch bekannt als Ho-Chi-Minh-Stadt, stattgefunden hat. Fans konnten den Location-Reveal live auf YouTube und Twitch mitverfolgen. Regisseur und Mitinhaber Peter Rautek schwärmte dort von der neuen Kulisse: "Nach der wirklich aufregenden Jagd in New York City freuen wir uns sehr, mit Saigon eine Megastadt gefunden zu haben, die mit ihrer Dynamik, ihren engen Gassen und ihrer Kulisse perfekt für Manhunt geeignet ist."

Die 14-Millionen-Einwohner-Stadt setzt die Messlatte für das Format nach eigener Aussage noch einmal höher. "Saigon war für Manhunt das Extremste, was wir bisher erlebt haben. Das hätten wir nicht gedacht. Dort wurden sowohl die Spielerinnen und Spieler und Hunter als auch wir von der Produktion ans Limit getrieben", erklärte Peter. Die Wahl sei dabei ganz bewusst auf Saigon gefallen: "Auf Saigons Straßen gibt es keine Logik – das ist pures Chaos, das die Jagd unberechenbar und für die Zuschauerinnen und Zuschauer absolut nervenaufreibend macht." Neu in dieser Staffel: Community-Wildcards gibt es diesmal nicht nur als Spieler, sondern erstmals auch als Jäger. Interessierte Fans konnten sich direkt bewerben und neben prominenten Influencern antreten.

Manhunt ist eine Urban-Reality- und Outdoor-Adventure-Produktion aus Wien, die seit 2023 auf YouTube läuft. Seitdem hat sich das Format von einem Geheimtipp zu einem echten Kultformat im deutschsprachigen Raum entwickelt und zählt heute rund 350.000 Abonnenten auf YouTube. Das Show-Konzept – bei dem Teilnehmer durch Großstädte hetzen, während sie von Jägern verfolgt werden – gilt als eine der spannendsten Alternativen zu anderen Survival- und Abenteuerformaten auf YouTube.

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Manhunt Media In New York: Team Hunter geht als Gewinner vor, 2025

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Manhunt Media Manhunt Spielleitung Peter Rautek und Karol Choma

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Manhunt, Manhunt Media Youtube-Serie "Manhunt", Staffel 3 2025

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