Vor Darrell Sheets Tod: Freundin erzählt von letzter Nacht

Kurz vor seinem Tod im April dieses Jahres soll der Realitystar Darrell Sheets (†67) noch eine intime Nacht mit seiner Freundin verbracht haben. Das geht aus einem Polizeibericht hervor, der TMZ vorliegt. Die Freundin des "Storage Wars"-Stars schilderte den Ermittlern gegenüber detailliert, was in jener Nacht passiert ist: Sie kochten gemeinsam Hähnchen-Fajitas, lagen im Bett – und Darrell habe, so die Freundin wörtlich, noch mit ihr "herummachen" wollen. Dem kamen die beiden demnach auch nach.

Anschließend schlief die Freundin ein. Als sie mitten in der Nacht aufwachte, um zur Toilette zu gehen, bemerkte sie, dass Darrell nicht mehr neben ihr lag. Sie suchte im Haus nach ihm und fand ihn in der Türöffnung des Büros stehend. Er habe sie aufgefordert, wieder ins Bett zu gehen. Kurz darauf hörte sie einen Schuss. Laut Bericht hatte Darrell zuletzt unter Schlafproblemen gelitten. Außerdem gab die Freundin an, dass es Spannungen zwischen ihm und einem seiner Söhne gegeben habe – dieser habe sie gehasst und sei einige Tage vor Darrells Tod gegangen, was Darrell laut Bericht "fertig" und "wahnsinnig traurig" gemacht habe. Sein Tod wurde schließlich als Suizid eingestuft.

Darrell wurde am 13. Mai 1958 geboren und starb am 22. April 2026 im Alter von 67 Jahren. Bekannt war er vor allem durch seine Teilnahme an der US-Realityshow "Storage Wars", in der er über viele Staffeln hinweg als Bieter zu sehen war. Im Zusammenhang mit seinem Tod wurden auch Vorwürfe laut, er sei Opfer von Cybermobbing geworden. 911-Audioaufnahmen zeigen, wie seine Freundin aufgewühlt bei der Notrufzentrale anrief und angab, sie glaube, dass er sich das Leben genommen habe.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Imago Bei der Eröffnung von Jarrod Schulz’ und Brandi Passantes "Now and Then Secondhand Store" in Orange, Kalifornien, am 08. Oktober 2011

Getty Images Darrell Sheets bei den A&E Networks Upfronts 2012 im Lincoln Center, New York City