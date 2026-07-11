Star Wars-Fans rätseln bis heute über Luke und Leias Kuss

Ein Kuss, der die Star Wars-Fangemeinde bis heute beschäftigt: In "Das Imperium schlägt zurück" küsst Leia Organa Luke Skywalker – und zwar ganz bewusst vor Han Solo, um ihn eifersüchtig zu machen. Die Szene ist eindeutig als romantischer Moment inszeniert und lebt vom klassischen Liebesdreieck zwischen den drei Figuren, wie Kino.de rückblickend beschreibt. Was damals nach einem spannungsgeladenen Beziehungsdrama aussah, sollte sich jedoch später als eines der seltsamsten Plotlöcher der gesamten Saga herausstellen.

Denn in "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" von 1983 enthüllte George Lucas (82), dass Luke und Leia in Wirklichkeit Geschwister sind. Damit verwandelte sich der romantische Kuss rückblickend in einen höchst unangenehmen Moment. Besonders rätselhaft ist dabei die Reaktion von Han Solo: Er war beim Kuss dabei, hatte ihn hautnah miterlebt und war direkt in das Liebesdreieck verwickelt. Dennoch spricht er in keinem der späteren Filme auch nur ein Wort darüber. Und das, obwohl die Enthüllung für ihn eigentlich genauso verstörend sein müsste wie für das Publikum. Auch andere "Star Wars"-Geschichten, darunter Romane und Spin-offs, haben das Thema weitgehend links liegen gelassen.

Fans gehen davon aus, dass George Lucas die Geschwister-Idee zum Zeitpunkt der Dreharbeiten zu "Das Imperium schlägt zurück" noch gar nicht vollständig entwickelt hatte. Der romantische Kuss entstand also zu einem Zeitpunkt, als die spätere Verwandtschaft der beiden Figuren offenbar noch nicht feststand. Statt den unangenehmen Moment später offen anzusprechen, wählte die Saga den Weg des Schweigens – und hinterließ damit eine der seltsamsten ungeklärten Fragen der Originaltrilogie.

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Imago Prinzessin Leia und Han Solo in "Star Wars: Episode V – Das Imperium schlägt zurück" (1980), Regie: Irvin Kershner

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