Royaler Zoff: Prinz William liebt Fußball – Charles hasst es

Prinz William (44) hat im US-Podcast "New Heights" offen über seine große Leidenschaft für den Fußball gesprochen – und dabei enthüllt, dass diese keineswegs von seinem Vater stammt. Den Podcast-Hosts und NFL-Stars Travis und Jason Kelce (38) erzählte der 44-jährige Thronfolger, dass König Charles III. (77) mit dem Sport so gar nichts anfangen kann. "Mein Vater hasst Fußball", sagte William lachend, als ihn die Kelce-Brüder fragten, ob Charles ihn einst zu seinem Lieblingsverein Aston Villa gebracht habe. In seiner Familie gebe es "keine besonders lange Fußballtradition", so der Prinz von Wales weiter. Seine Begeisterung für den Sport habe er stattdessen durch Schulfreunde entwickelt, die ihn zu seinem ersten Spiel mitnahmen.

Heute ist William als Schirmherr des englischen Fußballverbands FA eine feste Größe auf den Tribünen – ob bei Aston-Villa-Spielen oder Partien der Nationalmannschaft. Sein mitreißendes Verhalten als Fan fällt dabei auch Beobachtern auf. Der frühere Palast-Butler Grant Harrold erklärte gegenüber OLBG, dass hinter Williams Ausgelassenheit mehr stecke als bloße Fußballbegeisterung: "Als ich bei ihnen arbeitete, gab es strenge Protokolle, die uns auferlegt wurden, wenn wir eine königliche Loge oder einen Bereich mit den Royals betraten – wie man sich verhalten durfte, was man anziehen durfte, was man sagen durfte, was man tun durfte." Williams Auftreten zeige, "wie er die Regeln lockert, und es ist ein Zeichen für die Zukunft."

Im Podcast äußerte sich William auch zur laufenden Fußball-Weltmeisterschaft. Auf die Frage, was für England ein Erfolg wäre, antwortete er lachend: "Dass sie gewinnen, denke ich." Trainer Thomas Tuchel (52) habe die Mannschaft "in eine sehr gute mentale Verfassung gebracht" und setze "auf mehr Freiheit und Spielfluss". Sollte England mit Bayern-Star Harry Kane (32) ins Finale einziehen, will William eigenen Worten zufolge auf jeden Fall im Stadion dabei sein. Seine Leidenschaft für Aston Villa begründete er einmal so: Er habe einen Verein gewollt, der "eher im Mittelfeld der Tabelle steht und mir das Gefühl einer emotionalen Achterbahnfahrt gibt" – während seine Schulkameraden alle für Manchester United oder Chelsea schwärmten.

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Getty Images Prinz William und König Charles

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Getty Images Prinz William bei einem SportsAid-Workshop im National Sports Centre in Bisham Abbey

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Getty Images Harry Kane jubelt nach seinem Tor für England gegen Kroatien bei der WM 2026 in Arlington