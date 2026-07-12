Katie Price und Jodie Marsh begraben ihren langjährigen Zoff

Es war eine der bekanntesten Rivalitäten der britischen Glamourwelt – und jetzt scheint sie endgültig Geschichte zu sein. Katie Price (48) und Jodie Marsh (47), die sich jahrelang mit öffentlichen Beleidigungen überhäuften, haben ihren Streit offenbar beigelegt. Jodie sprach jetzt im Podcast "Blethered" offen über die alte Fehde und verriet, dass die beiden inzwischen wieder in Kontakt stehen. Mehr noch: Katie plant, ihre einstige Rivalin auf deren Bauernhof in Essex zu besuchen. Auf Instagram teilte Katie einen Ausschnitt des Podcasts mit ihren Followern und machte damit deutlich, dass es kein böses Blut mehr zwischen den beiden gibt.

Im Podcast ließ Jodie aber kein gutes Haar an dem, was damals zwischen ihr und Katie vorgefallen war. "Es war sehr echt, wir hassten uns wirklich. Wir mochten uns einfach nicht", sagte die 47-Jährige. Gleichzeitig räumte sie ein, dass sie die Fehde damals auch bewusst für PR-Zwecke genutzt habe. Trotzdem habe es echte Verletzungen gegeben: "Sie war mir gegenüber weitaus gemeiner als ich ihr gegenüber. Einige der Beleidigungen waren so gemein, so persönlich und so tief, und ich hasste sie dafür." Über den aktuellen Stand erklärte Jodie: "Ja, wir haben vor ein paar Jahren miteinander gesprochen, wir haben uns ein paar Mal unterhalten, und sie möchte mich besuchen."

Dass die beiden überhaupt so tief in Streit geraten konnten, hat seine Wurzeln in der britischen Glamourmodelling-Szene der frühen 2000er Jahre. Katie, die damals vor allem unter ihrem Künstlernamen Jordan bekannt war, dominierte die Branche – bis Jodie auf der Bildfläche erschien. Was folgte, war eine jahrelange öffentliche Auseinandersetzung, bei der sich die beiden in Interviews gegenseitig über alles von ihren Liebesgeschichten bis hin zu ihren Reiterqualitäten angingen. Ein erster Schritt zur Versöhnung erfolgte bereits 2024, als Katie vorschlug, gemeinsam an einem Projekt zusammenzuarbeiten. Abseits der Versöhnung hat der Realitystar derzeit allerdings auch andere Sorgen: Berichten zufolge wurde ihr vierter Ehemann Lee Andrews kürzlich erneut festgenommen.

Collage: Getty Images, Instagram / katieprice Collage: Katie Price und Jodie Marsh

Getty Images Jodie Marsh, TV-Star

Instagram / katieprice Lee Andrews und Katie Price im März 2026