437.000 Euro wert: Erling Haaland liebt Luxustaschen

Erling Haaland (25) ist nicht nur als Torjäger bei Manchester City bekannt, sondern überrascht auch abseits des Rasens immer wieder – diesmal mit einer beeindruckenden Luxustaschen-Kollektion. Der 25-jährige norwegische Fußballstar besitzt eine Sammlung an Hermès-Taschen, die insgesamt rund 437.000 Euro wert sein soll. Darunter befinden sich mehrere der begehrten Haut à Courroies Modelle, kurz HAC, die als Vorläufer der berühmten Birkin-Tasche gelten und ursprünglich für Reiterinnen und Reiter entworfen wurden. Einzelne Stücke aus seiner Kollektion bringen es auf stolze Preise: Ein schwarzes Multi-Pocket HAC 40 kostet rund 61.000 Euro, das HAC Rock Black etwa 59.000 Euro.

Zu seinen wertvollsten Stücken zählen außerdem zwei limitierte "Endless Roads"-Taschen, die jeweils rund 39.000 Euro kosten und ein Bergstraßen-Motiv zeigen. Auch sein Evercalf Toile Cargo HAC 40 ist mit etwa 31.000 Euro keine günstige Angelegenheit. Doch nicht nur Erling selbst trägt High-End: Auch seine Freundin Isabel Haugseng Johansen besitzt eine der begehrtesten Handtaschen der Welt – eine Hermès Birkin 25 Himalaya Niloticus Crocodile. Für die außergewöhnliche Tasche soll er bei einer Auktion Berichten zufolge satte 385.000 Euro bezahlt haben.

Das Paar ist seit 2021 zusammen und kennt sich bereits seit Kindheitstagen. Beide wuchsen im norwegischen Bryne auf und spielten dort sogar im selben Fußballverein. Gegenüber dem norwegischen Sender NRK erzählte Erling einmal, dass Isabel den ersten Schritt in ihrer Beziehung gemacht habe: "Sie hat mir eine Nachricht geschickt. Aber sie spielte für denselben Club wie ich, Bryne. Also hat sie mich ausgecheckt, nicht ich sie." In ihrer Freizeit spielen die beiden gerne gemeinsam Videospiele – insbesondere "Minecraft". Im Dezember 2024 wurde die Beziehung noch enger: Das Paar bekam einen gemeinsamen Sohn. Zuletzt machte Erling auch mit seinem Auftritt bei der WM 2026 von sich reden, wo er als viertbestverdienender Spieler des Turniers gilt. Nach dem Einzug ins Achtelfinale feierte er dies mit einem Foto im Cowboy-Look.

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Imago Erling Haaland wärmt sich vor Norwegen gegen Frankreich bei der WM 2026 im Boston Stadium in Foxborough auf

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Imago Norwegens Erling Haaland grüßt die Fans vor dem Gruppenspiel gegen Frankreich bei der WM 2026 in Boston

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Instagram / erling Fußballer Erling Haaland postet ein Foto von sich als Cowboy, Juli 2026.