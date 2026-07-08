Dinner-Einladung: Erling Haaland ghostete diesen Filmstar

Erling Haaland (25) sorgt bei der Fußball-WM 2026 nicht nur auf dem Rasen für Gesprächsstoff. Der Stürmer von Manchester City schoss Norwegen mit vier Toren in zwei Spielen ins Sechzehntelfinale – beim 4:1 gegen den Irak und beim 3:2 gegen den Senegal traf er jeweils doppelt. Abseits des Platzes macht nun aber eine ältere Interview-Szene die Runde: Wie Haaland in der norwegischen TV-Sendung "A Laget" zugab, hatte er einst eine Dinner-Einladung von Hollywood-Star Tom Holland (30) völlig ignoriert – weil er schlicht nicht wusste, wer der Schauspieler ist.

Die beiden begegneten sich beim Formel-1-Rennen in Monaco. Danach landete eine Nachricht von Tom Holland auf Haalands Handy, in der der Schauspieler ihn zu einem gemeinsamen Abendessen einlud. Haaland ließ die Nachricht unbeantwortet liegen. "Das ist ein bisschen peinlich, um ehrlich zu sein", gestand er. Und erklärte den Grund für sein Schweigen: "Ich schaue nicht oft Filme, daher habe ich keine Ahnung, wer diese Leute sind. Da war einer, der gefragt hat, ob wir zusammen essen gehen könnten, aber ich hatte ihn noch nie gesehen, also habe ich mir nicht die Mühe gemacht, zu antworten. Ich wollte einem Unbekannten nicht antworten." Er habe es ausdrücklich nicht als Arroganz verstanden, sondern Tom Holland eben tatsächlich nicht gekannt. Erst als ihm jemand erklärte, dass der Absender Spider-Man in den Marvel-Filmen spielt, wurde ihm klar, wen er da versetzt hatte. Im Interview räumte Haaland ein, dem Schauspieler wohl doch noch schreiben zu wollen – er habe die Sache zwischenzeitlich einfach vergessen.

Dass Haalands Name gerade in aller Munde ist, liegt natürlich auch an seinen Leistungen bei der WM. Er schoss die Skandinavier mit zwei Toren zum 2:1-Sieg gegen Brasilien ins Viertelfinale. Für Norwegen ist es die erste WM-Teilnahme seit 1998. In England wurde der Stürmer in der Vergangenheit übrigens gerne als "der norwegische Thor" bezeichnet. Dass nun ausgerechnet Spider-Man vergeblich auf eine Antwort von ihm wartet, dürfte dem Image des Fußball-Helden eine neue, durchaus amüsante Note verleihen.

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Getty Images Erling Haaland, Fußballprofi

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Getty Images Tom Holland beim Photocall zur Rom-Premiere von "Spider-Man: Brand New Day" im Hotel De La Ville, 23. Juni 2026

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