WM-Wikinger Erling Haalands alter Rap geht plötzlich viral

Im Zuge des WM-Achtelfinalspiels Norwegen gegen Brasilien erlebt ein alter Rapsong von Fußballstar Erling Haaland (25) ein unerwartetes Comeback. Der Track "Kygo jo" aus dem Jahr 2016, den der damals 15-jährige Haaland gemeinsam mit seinen Kumpels Erik Botheim und Erik Tobias Sandberg unter dem Gruppennamen Flow Kingz aufnahm, wird derzeit tausendfach auf Social Media geteilt und zählt inzwischen über 18 Millionen Aufrufe auf YouTube. Noch dazu heizt Norwegen-Star-DJ Kygo die Aufmerksamkeit rund um den Song zusätzlich an: Auf Instagram teaserte der weltbekannte Tropical-House-DJ einen Remix des Tracks an – und knüpfte dessen Veröffentlichung an eine Bedingung: "Wenn Haaland gegen Brasilien trifft, werde ich diesen Song releasen."

Dass der Song überhaupt existiert, ist einem spontanen Einfall zu verdanken. In seinem ersten Interview bei Manchester City erklärte Erling: "Wir sind eine Dreiergruppe. Einer davon ist Erik Botheim, der andere Erik Tobias. Wir sind gute Freunde. Uns war etwas langweilig, also haben wir beschlossen, einen Rapsong zu machen!" Gegenüber dem Magazin Goal bestätigte er 2023 noch einmal, dass damals "einfach Langeweile" der Auslöser war. Ob es jemals Nachschub von den Flow Kingz geben wird, ließ er dabei offen. Für neue Musik müsse er sich "jetzt erst mal ein bisschen auf Fußball konzentrieren", sagte er. Scherzhaft fügte er hinzu, dass er für einen neuen Track DJ Khaled (50) gerne dabei hätte.

Im Netz kommentieren Fans den viralen Aufschwung des Songs mit einer Prise Humor. "Deine gescheiterte Rap-Karriere wird versehentlich zum Hit, nachdem du zur Fußball-Legende geworden bist", lautet ein viel geteiltes Meme – stellvertretend für viele ähnliche Beiträge. Erling gehört beim laufenden WM-Turnier ohnehin zu den Stars. Seine markante Erscheinung mit wallender blonder Mähne und einer Körpergröße von 1,95 Metern brachten ihm von Fans weltweit den Spitznamen "Wikinger" ein. Nun bekommt der Hype rund um den Norweger mit dem viralen Rap-Clip noch eine neue Facette. Während Erling auf dem Platz zu den größten Hoffnungen seines Landes zählt, zeigt der alte Flow-Kingz-Auftritt eine ganz andere, deutlich lockerere Seite des Sportlers. Dieser Mix aus Torjäger-Image und kurioser Jugenderinnerung scheint viele Fans aktuell besonders zu unterhalten.

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Imago Erling Haaland wärmt sich vor Norwegen gegen Frankreich bei der WM 2026 im Boston Stadium in Foxborough auf

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Getty Images Erling Haaland, WM-Spiel 2026 zwischen Norwegen und Senegal in East Rutherford

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Instagram / erling Fußballer Erling Haaland postet ein Foto von sich als Cowboy, Juli 2026.