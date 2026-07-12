Nach Sparmaßnahme jetzt fix: Ice-T wieder bei "Law & Order"

Ice-T (68) ist zurück bei "Law & Order: Special Victims Unit" – und diesmal in Vollzeit. Nachdem der Rapper und Schauspieler in der 27. Staffel der beliebten Krimiserie nur in einigen Episoden zu sehen war, verspricht er den Fans jetzt, in jeder einzelnen Folge der 28. Staffel dabei zu sein. Das verriet er in einem ausführlichen Gespräch im TMZ Podcast. Zusammen mit Serienkollegin Mariska Hargitay (62) wird er demnach wieder regelmäßig auf dem Bildschirm zu sehen sein – auf der Jagd nach den schlimmsten Verbrechern New York Citys.

Den Grund für seine reduzierte Präsenz in Staffel 27 erläuterte Ice-T im Podcast ebenfalls: Die Produzenten der Show hätten zusätzliche Mittel benötigt, um Kelli Giddish (46) als Amanda Rollins zurück ins Boot zu holen. Das sei ein Wunsch gewesen, den alle geteilt hätten – weshalb er den Schritt auch vollends nachvollziehen konnte. Die Auszeit habe ihm sogar genutzt, denn in der gewonnenen Freizeit habe er andere lukrative Projekte realisieren können. Im Podcast sprach er zudem über den Social-Media-Auftritt seiner Frau Coco Austin (47) sowie über sein neues Projekt namens OG Network.

Ice-T spielt die Rolle des Detektivs Odafin "Fin" Tutuola bereits seit dem Jahr 2000 – und damit seit der zweiten Staffel der Erfolgsserie. Er gehört damit zu den dienstältesten Darstellern der Sendung. Neben seiner Karriere als Schauspieler ist der gebürtige Newark-Einwohner vor allem als Pionier des Gangsta-Rap bekannt. Ice-T hat drei Kinder und ist seit 2002 mit dem Model und Influencerin Coco Austin verheiratet, mit der er gemeinsam eine Tochter hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ice-T bei der Feier zum 25-jährigen Jubiläum von "Law & Order" in New York City, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Peter Scanavino, Kelli Giddish, Dick Wolf, Mariska Hargitay, Ice-T und Philip Winchester

Anzeige Anzeige

Getty Images Coco Austin, Chanel Nicole Marrow und Ice-T bei der Macy’s & Rookie In The City Fashion Show in New York City