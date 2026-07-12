Keira Knightley & James Righton trotzen Scheidungsgerüchten

Keira Knightley (41) und ihr Ehemann James Righton (42) haben bei einem gemeinsamen Auftritt in Wimbledon ein klares Zeichen gegen anhaltende Scheidungsgerüchte gesetzt. Händchen haltend und im aufeinander abgestimmten Look präsentierten sich die beiden am Freitag Kurier zufolge beim traditionsreichen Tennisturnier als harmonisches Paar. Die Schauspielerin trug dabei ein strahlendes weißes Kleid, während James in einem hellgrauen Anzug an ihrer Seite war. Damit setzten die beiden den Spekulationen über eine mögliche Ehekrise, die seit Monaten kursierten, ein deutliches Ende.

Den Ursprung der Trennungsgerüchte bildeten Berichte vom Februar: Damals wurde bekannt, dass Keira ihren Mädchennamen in offiziellen Unterlagen wieder angenommen hatte, während James ohne Ehering gesichtet worden war. Beide schwiegen damals zu den Gerüchten. Bereits im April soll die Lage aber entspannt gewesen sein – das Paar wurde erstmals wieder mit Eheringen an den Fingern gesehen. Der gemeinsame Wimbledon-Auftritt ist nun ein weiterer öffentlicher Beweis dafür, dass es der Ehe gut zu gehen scheint. Übrigens kein Einzelfall: Auch im vergangenen Jahr war das Ehepaar bereits gemeinsam und im Partnerlook beim berühmten Tennisturnier aufgetaucht.

Keira und James hatten 2013 in einer privaten Zeremonie im südfranzösischen Mazan geheiratet. Aus der Ehe stammen zwei gemeinsame Töchter namens Edie und Delilah. James ist Musiker und war lange als Keyboarder der Indie-Band Klaxons aktiv, bevor er eine Solokarriere einschlug. Keira wurde durch ihre Rolle als Elizabeth Bennet in "Stolz und Vorurteil" weltbekannt und zählt zu den bekanntesten britischen Schauspielerinnen ihrer Generation. Die neuen Bilder dürften viele Fans nach den Spekulationen der vergangenen Monate besonders freuen.

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Getty Images Keira Knightley, Richard E. Grant, Rashida Jones und Felicity Jones bei den Wimbledon Championships 2026 in London

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Getty Images Keira Knightley, Richard E. Grant, Rashida Jones und Felicity Jones bei den Wimbledon Championships 2026 in London

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Getty Images Keira Knightley und James Righton bei der Chanel Haute Couture-Show während der Paris Fashion Week, Juli 2025