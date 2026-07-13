Nach 10 Jahren: Rosie O'Donnell besucht Tochter im Gefängnis

Zehn Jahre lang gab es kaum echten Kontakt zwischen Rosie O'Donnell (64) und ihrer inhaftierten Tochter Chelsea O'Donnell – bis jetzt. Die Schauspielerin und Komikerin besuchte Chelsea kürzlich in der Taycheedah Correctional Institution, einem Frauengefängnis mit maximaler Sicherheitsstufe im US-Bundesstaat Wisconsin, und verbrachte dort vier Stunden mit ihr. Gegenüber Page Six beschrieb Rosie die Begegnung als historisch: "Das war das erste Gespräch, das ich mit ihr in zehn Jahren hatte, das länger als 15 Minuten dauerte."

Besonders berührt zeigte sich Rosie von einem emotionalen Moment während des Besuchs: Als den Insassen und ihren Familien mitgeteilt wurde, dass die Besuchszeit aufgrund des Wetters verkürzt werde, brach Chelsea in Tränen aus. "Das ist das erste Mal, dass ich so etwas wie eine empathische Emotion von ihr gesehen habe", gibt Rosie zu und führt weiter aus: "Sie wächst also. Und ich hoffe, dass ihre Zukunft heller ist als dieses vergangene Jahrzehnt." Den Besuch verarbeitete Rosie auch öffentlich: Auf Instagram teilt sie ein ausführliches Gedicht, in dem sie die Atmosphäre des Besuchsraums schilderte – Disney-Wandbilder auf Betonwänden, Snackautomaten und abgenutzte Brettspiele wie Scrabble. Sie beschrieb auch die strengen Regeln: nur kurze Umarmungen zur Begrüßung und Verabschiedung, keine lauten Stimmen, Hände stets auf dem Tisch.

Chelsea sitzt in Wisconsin ein, nachdem ihre Bewährungsstrafe widerrufen worden war. Hintergrund sind drei aufeinanderfolgende drogenbedingte Festnahmen im Jahr 2025 sowie der Vorwurf, ein vorgeschriebenes Drogenentzugsprogramm nicht ordnungsgemäß absolviert zu haben. Chelsea war ursprünglich zu 18 Monaten Haft verurteilt worden, sollte die Strafe aber auf Bewährung verbüßen dürfen – solange sie sich sechs Jahre lang aus rechtlichen Schwierigkeiten heraushält. Anfang des Jahres wurde sie jedoch erneut festgenommen, dieses Mal wegen sexueller Belästigung, und sitzt seither hinter Gittern.

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Twitter / Rosie O'Donnell Rosie O'Donnel und ihre Tochter Chelsea

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Getty Images Rosie O'Donnell bei den 79. Tony Awards

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