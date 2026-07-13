Prinzessin Margarets Enkel Samuel Chatto hat sich verlobt

Romantische Neuigkeiten aus dem britischen Königshaus: Samuel Chatto, Enkel der verstorbenen Prinzessin Margaret (†71), hat sich verlobt! Der 29-Jährige, der in London lebt, will seine Uni-Liebe Eleanor Ekserdjian heiraten. Die ebenfalls 29-Jährige, die unter dem Spitznamen Ellie bekannt ist, und Samuel wollen sich demnach im kommenden Frühling das Jawort geben. Das berichtet Daily Mail. Bereits seit 2022 wurden die beiden gemeinsam in der Öffentlichkeit gesichtet.

Kennengelernt haben die zwei sich 2021 an der Universität Edinburgh, wo beide studierten. Ihre Verlobung haben sie nun offiziell bekanntgegeben – zur großen Freude beider Familien: Samuels Eltern Lady Sarah Chatto und Daniel Chatto zeigen sich ebenso begeistert wie Eleanors Eltern, Professor David Ekserdjian und seine Frau Susan Moore. Auf X wurde die Verlobung bereits gefeiert, dort wird in einem Post ein kleines Detail verraten: "Sam hat den Verlobungsring aus Porzellan selbst gefertigt." Auch König Charles (77) wurde informiert und ist laut einer entsprechenden Mitteilung sehr erfreut über die Verlobung des Paares.

Samuel ist der Sohn von Lady Sarah Chatto, der Tochter von Margaret und dem späten Lord Snowdon. Margaret, die jüngere Schwester von Queen Elizabeth II. (†96), war zu Lebzeiten für ihre lebhafte Persönlichkeit und ihre Leidenschaft für Kunst und Kultur bekannt. In der Familie steckt viel Geschichte. Gerade die Verbindung zwischen Elizabeth und Margaret galt damals als besonders eng. Paul Burrell sagte vor Jahren gegenüber Closer Weekly: "Die beiden erzählten sich alles." Er machte klar, dass die Queen ihrer Schwester auch dann den Rücken stärkte, als es heikel wurde.

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Getty Images Samuel Chatto und Eleanor Ekserdjian, Juni 2026

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Getty Images Samuel Chatto, September 2025

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Getty Images Prinzessin Margaret im Juni 1964