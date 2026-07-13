Leven Rambin nach Routine-OP nur knapp dem Tod entgangen

Was als Routineeingriff geplant war, wurde für Leven Rambin (36) zu einem Albtraum. Die Schauspielerin, bekannt aus der Serie "Fire Country" und der Hunger Games-Filmreihe, musste nach einer Endometriose-Operation eine lebensbedrohliche Komplikation durchstehen. Wie Rambin am 10. Juli in einem TikTok-Video aus dem Krankenhausbett berichtete, verletzte ihre Ärztin während des Eingriffs versehentlich ihre Aorta. "Ich bin für eine routinemäßige Endo-Laparoskopie reingegangen", schrieb die 36-Jährige dazu und ergänzte: "Ich bin nach der Operation aufgewacht und viele Ärzte und Chirurgen haben mir gesagt, dass sie mein Leben gerettet haben, nachdem die Ärztin versehentlich meine Aorta angeschnitten hatte."

Sofort leiteten die Mediziner eine Notoperation ein und versorgten die Aorta. Außerdem erhielt die Schauspielerin eine Bluttransfusion, wie E! News berichtet. Ihre Mutter reiste daraufhin zu ihr. Fast eine Woche verbrachte Leven auf der Intensivstation. Positiv: Die ursprüngliche Operation brachte immerhin eine Diagnose – Endometriose im ersten Stadium sowie Polypen. In einem weiteren TikTok-Video schilderte Leven auch das Gespräch mit ihrer Ärztin direkt nach dem Aufwachen: "Das Erste, was ich sagte, war: 'Ist das Ihre Schuld?' Sie sagte: 'Ja, es ist meine Schuld.' Ich sagte: 'Sind Sie nicht eine Spezialistin?' Sie sagte: 'Ich bin ein Mensch.'" Dazu ergänzte die Schauspielerin: "Ich bin sauer, natürlich. Aber ich verstehe, dass es ein 'Risiko' war wie bei allem. Es war ein einmaliger 'Unfall', den ich noch verarbeite." Am 12. Juli teilte Leven dann auf Instagram mit, aus der Intensivstation entlassen worden zu sein. Zu Fotos und Videos aus dem Krankenhaus schrieb sie: "Der Weg zur Genesung wird lang sein, aber ich bin entschlossen zu heilen und meine Familie zu gründen."

Leven Rambin, die am 17. Mai 1990 in Texas geboren wurde, startete ihre Schauspielkarriere bereits als Teenager mit der Seifenoper "All My Children". Einem breiteren Publikum wurde sie vor allem durch ihre Rolle in "Die Tribute von Panem – The Hunger Games" bekannt. Zuletzt war sie in der Serie "Fire Country" zu sehen. Privat ist sie seit Juli letzten Jahres mit dem Eventfotografen Dawson Smith verheiratet.

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Getty Images Leven Rambin 2025

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Instagram / levenrambin Leven Rambin nach der OP im Krankenhaus

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Michael Loccisano / Getty Images Leven Rambin bei der 2016 American Museum of Natural History Museum Gala in New York

Nach dem Aorta-Schnitt: Auf welcher Seite steht ihr beim Umgang mit der Ärztin? Team Verständnis – Fehler passieren, Ehrlichkeit zählt. Team Konsequenzen – so ein Patzer braucht klare Folgen. Ergebnis anzeigen