Schwangere Bonnie Blue zieht 10-Stunden-Event durch

Bonnie Blue (27) lässt sich auch von ihrer Schwangerschaft nicht aufhalten. Die britische Erwachsenen-Content-Creatorin nahm trotz Babybauch an einer zehnstündigen Aktion am 4. Juli in Londons Portland Place teil – demselben Ort, an dem sie bereits Anfang des Jahres eine ähnliche Veranstaltung durchgeführt hatte. Wie sie anschließend in einer Pressemitteilung gegenüber Us Weekly mitteilte, verlief alles reibungslos: Die männlichen Teilnehmer seien rücksichtsvoll mit ihr gewesen.

"Manche Jungs hatten Glück und warteten nur eine Stunde, andere mussten sich mehr als sechs Stunden anstellen. Ich habe keine Beschwerden bekommen, und die Jungs waren alle super sanft mit meinem Bauch", so Bonnie. "Ich habe 154 Ladungen genommen, und nein, meine Fruchtblase ist nicht geplatzt, aber mein Rücken fast." Die Pressemitteilung bestätigte außerdem, dass sie auch während der Schwangerschaft weiter Content produzieren werde. Wer der Vater ihres Kindes ist, bleibt derweil offen – mehrere Teilnehmer fragen sich, ob sie möglicherweise betroffen sind. Content-Creator Tommy Lee sagte gegenüber Us Weekly: "Ich glaube, nichts davon wird wirklich greifbar, bis es bewiesen ist. Aber es ist trotzdem eine große Sorge im Hinterkopf, wenn man daran denkt, was man tun würde, falls es so wäre."

Bonnie, bürgerlicher Name Tia Billinger, hatte ihre Schwangerschaft im Februar öffentlich gemacht – nachdem sie kurz zuvor bei einer Veranstaltung mit rund 400 Männern ungeschützten Sex hatte. Gegenüber Us Weekly verriet sie im Mai, dass ihr Baby im November erwartet wird. Außerdem plant sie, den Namen des Kindes zu versteigern und ihre Fans in ein Geschlechtsreveal einzubinden. Auf Social Media war sie zwischenzeitlich mit dem Vorwurf konfrontiert worden, keinen echten Babybauch zu tragen. "Frauenkörper kommen in allen möglichen Formen und Größen, und so einfach ist das", entgegnete sie darauf. "Es ist nicht mein Job, sie davon zu überzeugen, dass ich wirklich schwanger bin."

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Instagram / bonnieblue Bonnie Blue, Internet-Star

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TikTok / bonnieblue Bonnie Blue, Internet-Star, März 2026

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Getty Images Tia Billinger, bekannt als "Bonnie Blue", bei ihrer Ankunft im Einwanderungsamt Ngurah Rai in Jimbaran, Bali

Zehn Stunden Aktion mit Babybauch – wie findet ihr Bonnies Durchhaltevermögen? Krass – wenn sie sich gut fühlt, why not. Zu heftig – in der Schwangerschaft sollte man so etwas nicht tun. Ergebnis anzeigen