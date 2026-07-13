Emotionslos? David Beckham scherzt über Ehefrau Victoria

Ihr Mann und ihre Kinder flippten aus, sie blieb cool – und jetzt scherzt David Beckham (51) selbst über den viralen Moment: Nachdem Victoria Beckham (52) beim WM-Viertelfinale zwischen England und Norwegen am Samstagabend im Miami Stadium regungslos auf ihrem Platz sitzen blieb, während David, Romeo (23), Cruz (21) und Tochter Harper (15) nach Jude Bellinghams (23) Tor in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit jubelnd aufsprangen, wurde die Designerin zum Meme. David ließ es sich nicht nehmen, die Situation mit einer humorvollen Reaktion zu kommentieren – und stellte sich damit einmal mehr schützend vor seine Frau.

Auslöser war laut Daily Mail unter anderem ein Beitrag der Stand-up-Comedienne Jenny Johnson, die Victorias ausdruckslose Miene augenzwinkernd kommentierte: "Jedes Mal, wenn ich sie sehe, rufe ich: 'SPICE UP YOUR LIFE!!!!', weil ihre Energie elektrisch ist!" David antwortete darauf mit einer Reihe von Lach-Emojis und schrieb: "Sie hat innerlich gefeiert, das verspreche ich euch – ihre Reaktion war nur etwas langsamer als meine." Zumindest am Ende taute Victoria dann doch noch etwas auf und war dabei zu sehen, wie sie beim 2:1-Sieg Englands mitklatschte. Nach dem Spiel teilte David ein Familienfoto und schrieb: "Was für ein Moment in Miami. Ich bin so stolz auf das Team heute Abend, das Halbfinale zu erreichen – und es mit meiner Familie feiern zu können, war so besonders." Auch Cruz' Freundin Jackie Apostel war mit dabei und teilte Bilder des Abends auf Instagram.

Nicht mit von der Partie war Brooklyn (27). Der älteste Sohn von Victoria und David verfolgte das Spiel stattdessen von New York aus – gemeinsam mit seiner Frau Nicola Peltz-Beckham (31), von der er einen Schnappschuss in seiner Instagram-Story teilte. Schon beim Gruppenspiel gegen Norwegen hatte Victoria das Stadion in Miami mit der restlichen Familie besucht, während Brooklyn fehlte. Bereits damals war der offenbar nach wie vor anhaltende Familienzwist Thema, der Brooklyn von seinen Eltern und Geschwistern zu trennen scheint.

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Getty Images Ken Paves, Harper Beckham, Victoria Beckham, Romeo Beckham und David Beckham beim WM-Viertelfinale Norwegen gegen England in Miami Gardens

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Getty Images Bei einem WM-Viertelfinale in Miami anwesend

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Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham

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