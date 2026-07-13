Eine Stunde: Details zu Prinz Harry und Charles' Wiedersehen

Prinz Harry (41) hat in Großbritannien einen selten privaten Familientag eingelegt: Am Freitag, dem 10. Juli, besuchte der Herzog von Sussex gemeinsam mit seiner Frau Meghan (44) und den beiden Kindern Archie (7) und Lilibet (5) seinen Vater König Charles III. (77) auf dessen Landsitz Highgrove House in Gloucestershire. Wie unter anderem Daily Mail berichtet, empfingen König Charles und Königin Camilla (78) die kleine Familie am Nachmittag auf dem Anwesen. Harry, Meghan und die Kinder sollen länger als eine Stunde geblieben sein, die Atmosphäre wurde als entspannt beschrieben. Für die Royals war es das erste gemeinsame Wiedersehen dieser Konstellation seit mehreren Jahren.

Für König Charles war das Treffen auch als Großvater von besonderer Bedeutung. Archie und Lilibet wachsen mit ihren Eltern in Kalifornien auf und hatten ihren Opa zuletzt 2022 persönlich gesehen – damals bei den Feierlichkeiten zum Platinjubiläum von Queen Elizabeth II. (†96). Auch Meghan war seitdem bei keinem Treffen mit Charles mehr dabei. Am Tag nach dem Familienbesuch setzte Harry seine Reise fort: Er wurde beim Verlassen von Althorp House in Northamptonshire gesehen, dem Anwesen seines Onkels Charles Spencer (62). Von dort reiste er nach Warwickshire weiter, wo er das "Scotty's Summer Festival" auf Maxstoke Castle besuchte. Die Organisation Scotty's Little Soldiers unterstützt Kinder und Jugendliche, die einen Elternteil beim Militär verloren haben – Harry ist ihr globaler Botschafter. Nach dem Familienfest mit Ziegen ließ er sich beim Ziegenyoga in allerlei verrückten Positionen fotografieren.

Der Royal verbindet mit dem Engagement für militärische Familien persönliche Erfahrungen: Er diente selbst in der Armee und engagiert sich seit Jahren für Veteranen und ihre Angehörigen. Auch bei anderen Terminen während seines aktuellen UK-Aufenthalts suchte Harry die Nähe zu Kindern und Jugendlichen, etwa bei einem Besuch in einem Krankenhaus, bei dem er mit einem jungen Fußballfan über dessen Lieblingsclub ins Gespräch kam und dabei beiläufig seinen Bruder William (44) erwähnte. Zwischen den repräsentativen Auftritten und dem offiziellen Programm bleibt Harrys Reise damit ein Mix aus herzlichen Begegnungen, Familienmomenten und wohltätigen Einsätzen. Für seine Kinder Archie und Lilibet bedeutet der Abstecher nach Highgrove zudem eine der seltenen Gelegenheiten, Zeit mit ihrem Großvater als Familienoberhaupt zu verbringen.

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Prinz Harry mit seinen Kindern

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles und Königin Camilla am dritten Tag von Royal Ascot 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry nimmt beim Scotty’s Summer Festival in Birmingham an Goat Yoga teil