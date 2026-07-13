Krebsfrei: "Jurassic Park"-Star Sam Neill ist verstorben

Traurige Nachrichten aus der Filmwelt: Sam Neill (78) ist verstorben. Der neuseeländische Schauspieler, der einer ganzen Generation als furchtloser Paläontologe in Jurassic Park in Erinnerung geblieben ist, starb im Alter von 78 Jahren. Die traurige Nachricht wurde am Montagmorgen auf seinem Instagram-Account veröffentlicht. Laut dem Statement ist Sam am heutigen Montag in Sydney gestorben. "Sam war von seiner Familie umgeben und ist mit der Würde von uns gegangen, die sein ganzes Leben geprägt hat", heißt es weiter.

Sein Tod kommt für viele völlig überraschend – denn erst im April hatte Sam noch eine bewegende Gesundheitsnachricht geteilt: Nach fast fünf Jahren Kampf gegen Blutkrebs galt er als krebsfrei. "Der Verlust kam plötzlich und unerwartet, wurde jedoch durch die Tatsache getröstet, dass Sam krebsfrei blieb", lauten weitere Zeilen des Statements seines Teams. Es wird betont, dass "weitere Einzelheiten" zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden, jetzt allerdings gebeten wird, die Privatsphäre der Familie zu respektieren.

Weltberühmt wurde der Schauspieler 1993 durch Steven Spielbergs (79) Blockbuster "Jurassic Park", in dem er den Wissenschaftler Dr. Alan Grant verkörperte – einen Dinosaurierforscher, der auf einer Insel vor der Küste Costa Ricas plötzlich echten Sauriern gegenübersteht. Die Rolle machte ihn auf der ganzen Welt bekannt. Später kehrte er in "Jurassic Park III" und "Jurassic World: Dominion" noch einmal als Alan Grant zurück. Doch Sam war weit mehr als nur der Mann aus dem Dino-Film: Er glänzte an der Seite von Holly Hunter in Jane Campions Oscar-Drama "Das Piano", spielte im Thriller "Dead Calm" und im Sci-Fi-Horrorfilm "Event Horizon". Serienfans kennen ihn zudem aus "Peaky Blinders" und "The Tudors".

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Getty Images Sam Neill bei den AACTA Awards 2025

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Getty Images Sam Neill, Schauspieler

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Getty Images Sam Neill bei den AACTA Awards 2019