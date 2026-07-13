Seltener Einblick: Charlotte Rummenigge zeigt sich verliebt

Charlotte Rummenigge gewährt ihren Followern einen seltenen Einblick in ihr Liebesleben. Die Tochter von Fußball-Ikone Karl-Heinz Rummenigge (70) veröffentlichte jetzt auf Instagram mehrere Fotos von sich und ihrem Partner Tommy Reeve. Die Aufnahmen zeigen das Paar bei einem gemeinsamen Abend in München: Nach einem Stadtbummel lassen sich die beiden Pizza und Pasta in einem italienischen Restaurant schmecken und genießen ganz offensichtlich ihre Zweisamkeit. Den Abschluss bildet ein inniges Selfie, auf dem sie eng aneinandergekuschelt in die Kamera lächeln. Dazu schrieb Charlotte schlicht den Hashtag "Münchner Nächte".

Ihre Beziehung hält Charlotte normalerweise weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Erst im September 2025 machte sie ihre Liebe zu dem Musiker offiziell und bestätigte gleichzeitig das Ende ihrer Ehe mit Moritz Münch. Laut T-Online lernte sie Tommy bereits 2024 auf dem Oktoberfest kennen. "Ein gemeinsamer Freund hat uns eingeladen, weil er wusste, dass wir Singles sind. Und dachte: Das könnte passen", erzählte Charlotte damals gegenüber der Bild-Zeitung. "Das war eine Verkupplungsaktion, die tatsächlich funktioniert hat."

Heute genießen Charlotte und Tommy sichtlich ihr gemeinsames Patchwork-Familienleben. Die Dressurreiterin hat zwei Söhne und auch Tommy bringt laut Gala einen Sohn aus einer früheren Beziehung mit. Obwohl sie ihr Privatleben meist bewusst schützen, zeigen die neuen Fotos, wie glücklich die beiden nach wie vor miteinander sind. Neben dem Familienalltag scheint auch die Zeit zu zweit nicht zu kurz zu kommen. Es bleibt also abzuwarten, welche Einblicke das Paar als Nächstes mit den Fans teilen wird.

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Instagram / charlotte_rummenigge Charlotte Rummenigge mit ihrem Partner Tommy Reeve in München

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Instagram / charlotte_rummenigge Charlotte Rummenigge und Tommy Reeve auf dem Oktoberfest im September 2025

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Instagram / charlotte_rummenigge Charlotte Rummenigge, Dressurreiterin

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