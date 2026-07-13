Übergewicht ade? DSDS-Star Big N zeigt sich online sportlich

Kaum wiederzuerkennen: DSDS-Rapper Big N präsentiert sich auf Instagram in Topform. In seiner Story teilte der Musiker kürzlich einen Clip, in dem er ganze zehn Liegestütze auf nur einem Arm absolviert – und das scheinbar ohne große Mühe. Damit zeigt der Rapper, der einst durch seinen viralen Hit "Let's Bounce" bekannt wurde, wie sehr er sich in den vergangenen Jahren verändert hat. Als er bei DSDS auf die Bühne trat, war er für seinen entspannten, verpeilten Auftritt bekannt – damals war er übergewichtig und soll auch vor seinem Casting nicht auf Kiffen verzichtet haben.

Inzwischen hat Big N das Rauchen von Cannabis komplett aufgegeben und seinen Alltag auf einen gesunden Lebensstil umgestellt. Die Ergebnisse sind deutlich sichtbar: Bereits vor einigen Wochen war auf Fotos zu erkennen, dass er ordentlich abgenommen hat und körperlich in guter Form ist. Mit seinem neuen Fitnessvideo legt er jetzt noch einmal nach. Sein nächstes erklärtes Ziel sind zwanzig einarmige Liegestütze. Auch beruflich hat er sich neu ausgerichtet: Big N konzentriert sich künftig stärker aufs Songwriting und hat dafür einen Publishing-Deal unterschrieben.

Dass der Rapper aus Werther eine bewegte Vergangenheit hinter sich hat, ist kein Geheimnis. Vor einigen Jahren geriet er an der griechischen Grenze in eine Polizeikontrolle, bei der ein Drogenspürhund auf Marihuana anschlug – Big N wurde damals festgenommen. Gegenüber Bild berichtete er damals offen darüber. Umso bemerkenswerter wirkt vor diesem Hintergrund die Verwandlung, die der Musiker seither durchgemacht hat.

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Instagram / bign_official Big N, Mai 2026

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Instagram / bign_official Big N, Juli 2026

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Imago Big N, Mai 2023