Vater-Tochter-Zeit: Oliver Pocher gewährt privaten Einblick

Beim Wimbledon-Finale war Oliver Pocher (48) nicht nur als Tennisenthusiast dabei – der Comedian nutzte den besonderen Anlass auch für einen seltenen Vater-Tochter-Moment. Gemeinsam mit seiner 16-jährigen ältesten Tochter verfolgte er das mit Spannung erwartete Endspiel zwischen Jannik Sinner (24) und Alexander Zverev (29) auf dem Centre Court in London. Im Anschluss teilte er auf Instagram ein Foto, das ihn Arm in Arm mit der Jugendlichen zeigt, und fand dabei ungewohnt emotionale Worte: "Und das Wichtigste: Einen unvergesslichen Tag mit der Tochter gehabt!"

Auf dem Bild, das er in seiner Instagram-Story veröffentlichte, trägt Oliver einen hellblauen Anzug, ein blaues Hemd, eine dunkel gestreifte Krawatte und weiße Sneaker. Seine Tochter erscheint im weißen Minikleid mit schwarzen Punkten. Im Hintergrund ist der charakteristische Rasen des All England Lawn Tennis Club zu erkennen. Da sowohl Oliver als auch seine Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (43) ihre Kinder bewusst aus der Öffentlichkeit heraushalten, ist das Gesicht der Tochter auf dem Foto mit einem großen roten Herz abgedeckt.

Bereits zum 16. Geburtstag seiner Tochter zu Jahresbeginn hatte sich Oliver als liebevoller Vater gezeigt. Damals veröffentlichte er auf Instagram ein Kinderfoto, auf dem er ihr einen Kuss auf die Wange gibt, und schrieb dazu: "Es ist einfach so unglaublich, wie die Zeit vergeht. Als einziges Mädchen und Erstgeborene wirst du immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben." Die Tochter entstammt seiner ersten Ehe mit Sandy, mit der er von 2010 bis 2014 verheiratet war. Gemeinsam haben die beiden neben der Tochter auch Zwillingssöhne. Aus seiner zweiten Ehe mit Amira Aly (33) hat der Comedian zwei weitere Söhne – insgesamt ist er fünffacher Vater.

Anzeige Anzeige

Imago Oliver Pocher lächelt, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und seine Tochter beim Wimbledon-Finale 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Jannik Sinner mit der Wimbledon-Trophäe neben Alexander Zverev nach dem Finale 2026