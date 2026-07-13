Trotz Urteil: Ex Ennesto schießt weiter gegen Danni Büchner

Fünf Jahre nach dem Ende ihrer Beziehung scheint der Streit zwischen Ennesto Monté (51) und Daniela Büchner (48) noch immer nicht beendet. Auf Olivia Jones' Sommerparty in Hamburg legte der Realitystar erneut nach und verteidigte dabei auch seine jüngsten Aussagen über die Mallorca-Auswanderin. Nachdem zuletzt Gerüchte um Danni und Oliver Pocher (48) die Runde gemacht hatten, hatte Ennesto bereits auf Instagram gegen beide ausgeteilt. Im Gespräch mit dem Berliner Kurier stellte er nun klar: "Ich habe nicht gegen sie geschossen, sondern nur die Wahrheit gesagt. In Deutschland können die Leute nicht mit der Wahrheit umgehen." Auch auf den Vorwurf seiner Ex, er schulde ihr Geld, reagierte der Sänger und stellte seine Sicht der Dinge dar.

"Wenn jemand jemandem etwas schuldet, dann sie mir. Das sind Hunderttausende Euro. Die Dame kann sich immer gut als Opfer darstellen und so davon profitieren." Zudem äußerte sich Ennesto zu dem Gerichtsverfahren gegen ihn. Ein Gericht hatte im vergangenen Jahr entschieden, dass er bei einem Verstoß gegen eine einstweilige Verfügung bis zu 250.000 Euro Ordnungsgeld zahlen müsste. Hintergrund waren Aussagen in einem Instagram-Video, in dem er schwere Behauptungen über Daniela Büchner und ihren verstorbenen Mann Jens Büchner (†49) verbreitet hatte. "Ich war nicht vor Gericht. Es nervt mich am meisten, dass die Leute erzählen, ich hätte etwas unterschrieben. Das ist gelogen. Ich habe zwar eine Klage bekommen, aber ich habe sie nicht unterschrieben. Das Gericht hat das ohne mich entschieden", erklärte der Schlagersänger.

Trotz des Rechtsstreits kündigte Ennesto weitere Enthüllungen über die TV-Auswanderin an. Dabei deutete er an, dass es auch um "Männer im Hintergrund" gehen werde, deren Namen möglicherweise noch öffentlich werden könnten: "Ich habe ja viel anderes zu erzählen. Demnächst wird noch viel mehr kommen." Weiter sagte er: "Es klingt wie eine Drohung, es ist vielleicht auch eine, aber eher für die Männer im Hintergrund, die hinter ihr stehen. Irgendwann kommen Namen raus. Ich will nicht mehr der ruhige Ennesto sein, dafür gibt es keinen Grund mehr. Meine Kinder sind groß und verstehen das." Der Streit zwischen den beiden scheint damit weiterhin nicht abzuklingen. Längst geht es nicht mehr nur um die frühere Beziehung – auch das Umfeld der beiden ist zunehmend in den Konflikt involviert.

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Imago Ennesto Monte bei der Olivia Jones & Kult Kieztouren Sommerparty in der Großen Freiheit 27, Hamburg, 08.07.2026

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Imago Daniela Büchner beim Mega Park Opening 2026 in Palma de Mallorca

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Imago Ennesto Monte, Juli 2025