"Anne sucht Mann": Anne Wünsche will eine eigene Datingshow

Nach ihrer Trennung von Karim El Kammouchi (37) ist Anne Wünsche (34) wieder solo unterwegs – doch die dreifache Mama denkt bereits laut darüber nach, ihren Singlestatus auf besondere Weise zu beenden. In ihrer Instagram-Story plaudert die Influencerin jetzt aus, dass sie ernsthaft mit dem Gedanken spielt, eine eigene Datingshow ins Leben zu rufen. Das Format hat sie sogar schon mit einem Namen versehen: "Anne sucht Mann". Anlass für die Idee war offenbar ein Wochenrückblick, den sie im Netz gepostet hatte. Darin hatte sie bereits kurz angedeutet, über eine solche Show nachzudenken – und die Kommentare ihrer Follower sprachen eine eindeutige Sprache.

"Ich habe so viele Kommentare bekommen: 'Ja. Oh, mein Gott, das wär so witzig'", erzählt Anne in ihrer Story. Seitdem beschäftigt sie sich ernsthaft mit der Umsetzung. Offen ist dabei noch, wer das Ganze filmt und schneidet und auf welchem Kanal die Show schließlich veröffentlicht werden soll. Und vielleicht, so spinnt sie den Gedanken weiter, könnte dabei sogar die ganz große Liebe warten: "Was ist, wenn ich so eine bekloppte Aktion mache und dann wirklich Mr. Right treffe, weil er sich dann da bewirbt. Hä, wie crazy wär denn das bitte? [...] Ich glaube, ich mache das jetzt wirklich."

Vor wenigen Wochen hatte Anne bereits einen Dating-Versuch gestartet. Damals verriet sie in einer Pressemitteilung, die Promiflash vorlag, dass sie eine Luxusjacht gebucht hatte, um Content für ihre OnlyFans-Seite zu produzieren. Doch der Ausflug drehte sich nicht nur um ihre Arbeit, sondern auch um ihr Liebesleben: Sie lud einen Mann zu ihrem dritten Date ein. Das Treffen endete allerdings ernüchternd. "Leider hat es mit ihm nicht geklappt. Das hatte aber absolut nichts mit ihm zu tun. Ich habe aktuell einfach Schwierigkeiten, ernsthaft etwas zuzulassen, obwohl ich mir das eigentlich wünsche", erklärte sie. Wenig später zog sie ein ernüchterndes Fazit über ihre aktuelle Dating-Situation: Dating sei für sie gerade "zum Kotzen".

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, 2025

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, TV-Bekanntheit

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, OnlyFans-Model