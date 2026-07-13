Rassismus-Vorwurf gegen Kiwi nach "ZDF-Fernsehgarten"-Patzer

Im ZDF-Fernsehgarten hat ein kurzer Beitrag über Pokémonkarten am Sonntag für einen heftigen Rassismus-Eklat gesorgt. Moderatorin Andrea Kiewel (61) sprach mit einem Experten über eine seltene Sammelkarte, als ihr ein folgenschwerer Patzer unterlief – vor laufenden Kameras und vor Publikum im Mainzer Fernsehgarten. Die Moderatorin bezeichnete eine japanische Pikachu-Karte zunächst als chinesisch und schob direkt danach einen "Ching Chang Chong"-Spruch hinterher. Nur wenige Stunden später kursierte die Szene bereits auf TikTok und anderen Plattformen, wo sich viele Nutzer empört zeigten und dem ZDF Alltagsrassismus vorwarfen.

Besonders laut erhebt der deutsche Content-Creator Mr.fujicard seine Stimme, der mit Videos rund um Pokémonkarten online ein großes Publikum erreicht. Er schnitt den entsprechenden Ausschnitt aus dem ZDF-Fernsehgarten heraus und teilte ihn auf TikTok. Innerhalb von nur 16 Stunden wurde das Video bereits über 600.000 Mal angeklickt. In der Caption unter dem Clip macht er seinem Ärger Luft: "Fernsehen 2026 ... Ich bin immer noch fassungslos von dieser Aussage. Wie kann man heutzutage noch so was sagen und sich selbst dafür feiern? Je öfter ich diesen Clip gesehen habe, umso wütender macht es mich. Allein diese Betonung dabei", schreibt er unter seinen Post. In seinem Video ergänzt er: "Was die Moderatorin dort gesagt hat, zeigt mal wieder, wie tief der Alltagsrassismus in den Medien sitzt."

Der Creator betont in seinem Statement, dass der Vorfall für ihn weit über einen simplen Versprecher hinausgehe. "Dort wird eine japanische Pikachu-Karte gezeigt. Die Moderatorin sagt dazu 'chinesisch, ich mein, ist ja eh alles das Gleiche.' Und sagt dahinter noch 'Ching Chang Chong'. Ich meine wirklich, in welchem Jahr leben wir, dass das ihre erste Reaktion ist", erläutert er im Clip. Besonders störe ihn, dass der Spruch in der Situation wie ein Scherz wirke: "Es hat auf jeden Fall den Anschein gemacht, als fände sie es total witzig. Und ich kann wirklich dazu nur sagen, es ist kein harmloser Witz. Es ist die Reproduktion von rassistischen Stereotypen, die viele asiatische Menschen wirklich tagtäglich erleben." In den Kommentaren unter seinem Video schließen sich zahlreiche Nutzer dieser Sichtweise an.

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Imago Andrea "Kiwi" Kiewel moderiert den ZDF-"Fernsehgarten" in Mainz am 10.05.2026

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Imago Andrea Kiwi Kiewel im ZDF-Fernsehgarten in Mainz, Mai 2026

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Imago Andrea "Kiwi" Kiewel im ZDF-Fernsehgarten in Mainz, Juni 2026