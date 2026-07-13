Nach Trennung: Für Raúl Richter ist AYTO nur ein Flirt-Trip

Raúl Richter (39), der seit wenigen Monaten wieder Single ist, hat bei der Sommerparty von Olivia Jones (56) in Hamburg zu seiner Teilnahme an der Datingshow Are You The One – Reality Stars in Love Stellung genommen und klargestellt, was er bei dem Format wirklich gesucht hat. Der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer machte deutlich, dass er nicht auf der Suche nach einer neuen Beziehung war, als er vor den Kameras flirtete: "Eine Beziehung suche ich nicht, da bin ich ehrlich. Dafür ist die Trennung noch viel zu frisch, das waren ja sieben Jahre", erklärte er gegenüber dem Berliner Kurier und ergänzte: "Das wäre sehr komisch, wenn ich mich jetzt schon wieder in die nächste Beziehung stürzen würde. Mit dem Plan bin ich nicht in die Show gegangen."

Raúl sieht seine Teilnahme an dem Format daher eher entspannt: "Dass das einen kleinen Beigeschmack hat, verstehe ich. Aber ich habe ja auch Geld dafür bekommen, also es war auch eine Art Job, und es hat mir Spaß gemacht." Er betonte außerdem, dass Fans ihn in der Show von einer ungewohnten Seite erleben werden: "Ich will nicht zu viel verraten, aber ich glaube, man unterschätzt mich. Für mich war das wie ein Sommer-Flirt-Urlaub. Ich bin ja Single." Seine Ex-Verlobte Vanessa Schmitt (30), bei der ebenfalls eine AYTO-Anfrage reinflatterte, sieht das jedoch anders. Bei den Reality Awards zeigte sie sich enttäuscht über seinen Schritt: "Ich dachte auch immer, er sei mein Seelenverwandter. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass er um mich kämpft – anstatt in die nächstbeste Datingshow zu hüpfen."

Raúl und Vanessa hatten Anfang Januar ihr Beziehungsende öffentlich gemacht. Die beiden waren verlobt und hatten bereits einen festen Hochzeitstermin für den Sommer geplant. Für Vanessa kam der Schlussstrich wohl vollkommen überraschend, wie sie im Gespräch mit Promiflash betonte. Mittlerweile sei für sie allerdings jede Chance auf Versöhnung vom Tisch. "Er braucht jetzt auch nicht mehr kämpfen. Der Zug ist abgefahren", erklärt die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin. Raúl beschreibt sich selbst eigentlich als Beziehungstyp – bei "Are You The One? Realitystars in Love" dürfte er nun aber eine ganz andere Seite von sich zeigen.

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AEDT Raúl Richter und Vanessa Schmitt im September 2024

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RTL/Julia Feldhagen Olivia Jones bei den Reality Awards 2024

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RTL / Stefan Gregorowius Raúl Richter und Vanessa Schmitt, 2024