Auf Wiesn: Charlotte Rummenigge macht neue Liebe öffentlich

Charlotte Rummenigge, die Tochter der Fußballlegende Karl-Heinz Rummenigge (69), hat ihr neues Glück gefunden. Auf ihrem Instagram-Account teilt sie gemeinsam mit ihrem Partner, dem Popsänger Tommy Reeve, ein Schwarz-Weiß-Foto, das auf dem Münchner Oktoberfest entstanden ist. Auf dem Bild küsst Tommy sie liebevoll auf die Wange, während Charlotte in ihrem Dirndl glücklich in die Kamera strahlt. Begleitet wurde der Beitrag von einem roten Herz-Emoji und dem Song "Adore U" von Fred Again. Es ist das erste Mal, dass die Dressurreiterin ihr Liebesglück öffentlich zeigt.

Charlottes neue Beziehung dürfte für viele überraschend kommen. 2018 hatte sie Moritz Münch das Jawort gegeben. Die beiden sind Eltern von zwei kleinen Söhnen, die fünf und drei Jahre alt sind. Bislang war von einer Trennung der beiden nichts an die Öffentlichkeit gelangt. Doch nun zeigt die 31-Jährige ihre neue Liebe zu Tommy ganz offen – und bestätigt zeitgleich ihre Scheidung von Moritz. "Die beiden sind schon länger getrennt und inzwischen auch geschieden", verrät Tommy gegenüber Bild.

In dem Interview erzählen Tommy und Charlotte auch, wie sie ein Paar wurden. Ihre Liebesgeschichte begann genau vor einem Jahr auf der Wiesn, als ein gemeinsamer Freund sie einander vorstellte. Beide seien zu dem Zeitpunkt Single und auf der Suche gewesen. "Das war eine Verkupplungsaktion, die tatsächlich funktioniert hat", erinnert sich Charlotte und betont: "Es hat noch an dem Abend gefunkt und wir sind seither sehr, sehr happy."

Instagram / charlotte_rummenigge Charlotte Rummenigge, Dressurreiterin

Instagram / charlotte_rummenigge Charlotte Rummenigge und Tommy Reeve auf dem Oktoberfest im September 2025

Getty Images Karl-Heinz Rummenigge im Oktober 2020

