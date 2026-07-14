Insider behaupten: Prinzessin Iman soll Zwillinge erwarten

Doppelte Freude im jordanischen Königshaus: Erwartet Prinzessin Iman etwa Zwillinge? Das berichtet zumindest das spanische Magazin Vanitatis unter Berufung auf zuverlässige Quellen. Damit bekäme Töchterchen Amina gleich zwei Geschwister auf einmal. Bisher war lediglich bekannt, dass die jordanische Prinzessin erneut schwanger ist – ihre Mutter, Königin Rania von Jordanien (55), hatte die Neuigkeit vor wenigen Tagen auf Instagram mit einem Foto geteilt, auf dem Iman ihren Babybauch präsentiert. Mit Formulierungen wie "Neue Freude ist unterwegs" und "Der Enkelclub wächst" hatte Rania dabei geschickt die Möglichkeit offengelassen, dass es sich um mehr als nur ein Kind handeln könnte.

Dass hinter den Worten der Königin eine Zwillingsschwangerschaft steckt, erklärt laut dem Magazin auch, warum Imans Bauch auf dem offiziellen Foto bereits so deutlich zu sehen war. Die Geburt wird noch vor Ende des Sommers erwartet. An der jordanischen Thronfolge ändert sich durch den Nachwuchs nichts: Da die Monarchie nach dem Salic-Gesetz nur über die männliche Linie vererbt wird, haben Iman und ihre Kinder keine Erbansprüche. Kronprinz Hussein von Jordanien (32) bleibt der designierte Thronfolger.

Sowohl in Imans Familie als auch in der ihres Mannes Jameel Alexander Thermiotis gibt es übrigens bereits Zwillinge. In der jordanischen Königsfamilie sind die Prinzessinnen Aisha und Zein, Halbschwestern von König Abdullah, die bekanntesten Zwillinge. Auch Imans Onkel, Prinz Faisal, ist Vater von Zwillingstöchtern. Auf der Seite von Jameel, der venezolanische Wurzeln hat, brachte seine Schwester Alexandra im Oktober 2024 Zwillinge zur Welt – ein Mädchen und einen Jungen.

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Getty Images Prinzessin Iman von Jordanien im März 2023

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Instagram / queenrania Prinzessin Iman und ihre wachsende Familie

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Getty Images Prinzessin Iman und ihr Ehemann Jameel Alexander Thermiotis im März 2023