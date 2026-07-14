Rührend: Anne Hathaway wünscht sich Kinder wie Tom Holland

Am Set von Christopher Nolans (55) Epos "The Odyssey" hat Anne Hathaway (43) ihren Co-Star Tom Holland (30) offenbar sehr ins Herz geschlossen. In einem Promointerview mit dem Sender eTalk aus New York schwärmte die Schauspielerin in den höchsten Tönen von ihrem Filmpartner – und das auf eine sehr persönliche Weise. "Tom ist wie ein Traumsohn", sagte sie. Als Mutter von zwei Kindern fügte sie hinzu: "Als Mama im echten Leben hoffe ich sehr, dass all meine Kinder so wunderbar werden wie mein Leinwandkind." Privat hat Anne momentan besonders viel Grund, sich mit dem Thema Nachwuchs zu beschäftigen: Ende Juni gab sie bekannt, dass sie ein drittes Kind mit ihrem Ehemann Adam Shulman (45) erwartet, so Vanity Fair.

In "The Odyssey" spielt Anne die Penelope, die Mutter von Telemachos, der von Tom Holland verkörpert wird. Die Rolle habe sie auch persönlich berührt und zum Nachdenken gebracht, erklärte sie während ihrer Promotiontour. "Es war wirklich interessant, das, was ich über liebevolle Mutterschaft denke, in eine Welt vor 3.000 Jahren zu übersetzen", sagte sie. "Sanftes Erziehen gab es im alten Griechenland nicht! Der Einsatz war wirklich, wirklich hoch. Und manchmal musste sie Telemachos Angst einflößen, um ihn zu beschützen." Über das Heranziehen eines Teenagers sagte sie: "Ich weiß nicht, wie es ist, einen Teenager aufzuziehen. Meine Kinder sind noch sehr jung, zumindest fühlen sie sich jung an."

Auch abseits des Sets gibt es bei den Stars familiäre Neuigkeiten. In "The Odyssey" spielt neben Anne und Tom auch Zendaya (29) mit, die darin die Göttin Athena verkörpert. Über ihr Privatleben sprechen die beiden nur selten, zuletzt verriet Zendaya aber, dass ausgerechnet Tom ihr die Besetzung für den Film von Nolan – ihrem Lieblingsregisseur – überbracht habe. Wie sie erzählte, habe er zu ihr gesagt: "Ich muss dir etwas zum Lesen geben." Als sie den Text dann mit Blick auf Athena gelesen habe, sei für sie ein Traum wahr geworden. Anne wiederum ist seit 2012 mit Adam Shulman verheiratet, mit dem sie bereits zwei Kinder großzieht.

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Getty Images Tom Holland und Anne Hathaway bei der Weltpremiere von "The Odyssey" in London

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Getty Images Anne Hathaway bei der 12. Breakthrough Prize Ceremony in Santa Monica

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Getty Images Stars bei der Weltpremiere von "The Odyssey" im Odeon Luxe Leicester Square in London