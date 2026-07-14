Endlich: Anna-Carina Woitschack kommentiert Liebesgerüchte

Seit ihrer öffentlichen Trennung im Februar war es um das Liebesleben von Anna-Carina Woitschack (33) ruhig – bis jetzt. Die Sängerin, die offen zu ihren Beauty-Eingriffen steht, stellte sich jetzt in einer Instagram-Fragerunde ihren Fans und beantwortete dabei auch die Frage, die wohl viele beschäftigt: Ist sie wieder vergeben? Ihre Antwort fiel dabei klar und eindeutig aus: "Nein, aktuell nicht." Damit machte sie Schluss mit allen Spekulationen über einen möglichen neuen Mann an ihrer Seite.

Doch damit nicht genug. Ein weiterer Fan wollte von Anna-Carina wissen, wie sie es nach Trennungen schafft, so positiv zu bleiben. "Ich glaube, ich bin einfach von Natur aus ein positiver Mensch", überlegte die "Unzensiert"-Interpretin und ergänzte: "Natürlich tun Trennungen weh, aber ich bin auch davon überzeugt, dass jede Beziehung ihre Berechtigung und ihre Zeit hat. Aus jeder Begegnung und Beziehung nimmt man etwas mit und wächst daran." Darüber hinaus verriet sie, dass sie das Alleinsein gerade ganz bewusst als etwas Positives zu begreifen versuche: "Im Moment lerne ich sogar noch mehr, mir selbst Liebe zu schenken und das Alleinsein nicht als etwas Negatives zu sehen, sondern als eine wertvolle Zeit für mich. Und ich glaube, genau das macht einen auf Dauer stärker."

Anna-Carina Woitschack wurde im Jahr 2011 durch ihre Teilnahme an der Castingshow Deutschland sucht den Superstar berühmt. Heute ist sie vor allem als Schlagersängerin erfolgreich. Nachdem die Medienanfragen überhandnahmen, hatte sie im Februar ihre Trennung von Daniel Böhm via Instagram öffentlich gemacht. Seither hielt sie ihre privaten Angelegenheiten weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus und konzentrierte sich stattdessen darauf, ihre Karriere im Fernsehen auszubauen. Im Finale der 19. Staffel der RTL-Show Let's Dance setzte sie sich an der Seite von Profitänzer Evgeny Vinokurov (35) gegen die Konkurrenz durch und sicherte sich den Sieg – trotz Blessuren.

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Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack, Sängerin

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Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack und ihr Partner Daniel, Juni 2025

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RTL / Stefan Gregorowius Evgeny Vinokurov und Anna-Carina Woitschack bei "Let's Dance" 2026