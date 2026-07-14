Vor Auswanderung: Miley Wünsche wollte "ungern" zu Henning

Anne Wünsche (34) hat gemeinsam mit ihrer Tochter Miley einen Neustart auf Mallorca gewagt und ist dafür aus Berlin ausgewandert. Während Miley die Sonne der Baleareninsel genießt, sind Annes andere beiden Kinder, Tochter Juna und Sohn Savio, bei ihren jeweiligen Vätern in Berlin geblieben. Die Influencerin betonte jedoch, dass sie ihre Kinder trotz der Entfernung regelmäßig sieht. Im Promiflash-Interview spricht Anne nun offen darüber, wie sich Mileys Verhältnis zu ihrem Ex-Partner Henning Merten (36) seit dem Umzug verändert hat.

Lange Zeit war es für Miley selbstverständlich, regelmäßig Zeit bei Henning und seiner Frau Denise Merten (36) zu verbringen – obwohl der Musiker nicht Mileys leiblicher Vater ist. Seit dem Umzug nach Mallorca ist der Kontakt durch die große Entfernung deutlich weniger geworden. Und offenbar war Miley zuletzt ohnehin nicht mehr besonders scharf darauf, Henning zu besuchen. "Miley wollte in letzter Zeit ungern dahin", erklärt Anne gegenüber Promiflash. Kurz vor dem Umzug habe es zwar noch ein gemeinsames Essen mit Miley gegeben – doch Anne sieht das kritisch. "Kurz vor dem Umzug nach Mallorca waren sie aber nochmal mit ihr essen – was auch unbedingt öffentlich gezeigt werden musste. Frag mich ernsthaft, wie die beiden sich noch gefallen können, wenn sie in den Spiegel schauen", so die 34-Jährige. Weitere Details nennt Anne dazu nicht.

Das Verhältnis zwischen Anne und ihrem Ex Henning gilt schon länger als angespannt. Umso auffallender war es, als Henning sich zuletzt trotz des öffentlichen Zoffs zu einem emotionalen Schritt entschloss und Miley auf Instagram herzlich zum Geburtstag gratulierte. Dazu teilte er ein altes Foto, auf dem Miley als kleines Kind auf seinen Schultern sitzt – ein Bild, das an die gemeinsame Zeit der beiden erinnert. Wie es zwischen Anne und Henning künftig weitergeht, bleibt offen.

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Instagram / miley.viral Tochter Miley Merten und Anne Wünsche

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Imago Anne Wünsche und Henning Merten, 2016

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miley.viral Miley Merten (12) und ihre Mutter, Influencerin Anne Wünsche, im Juni 2026