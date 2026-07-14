Red Carpet nach dem Skandal: Alan Ritchson zeigt viel Haut

Alan Ritchson (43) hat bei der New Yorker Premiere seines neuen Films "Motor City" für Aufsehen gesorgt. Der "Reacher"-Star erschien auf dem roten Teppich mit seiner Frau Catherine Ritchson und den gemeinsamen Söhnen Calem, Edan und Amory – und zog alle Blicke auf sich. Er trug einen olivgrünen Cordanzug mit tiefem Ausschnitt, der seinen nackten Oberkörper, mehrere Tattoos und eine lange Silberkette freilegte. Dazu kombinierte Alan Diamant-Ohrstecker. Catherine begeisterte im seidigen kastanienroten Jumpsuit mit langen Ärmeln, die drei Kinder präsentierten sich in Jacketts und weißen Hemden. Die Familie strahlte gemeinsam für die Kameras.

Der Auftritt in New York fiel auf, weil Alan nur wenige Monate zuvor wegen eines Nachbarschaftsstreits in den Schlagzeilen gestanden hatte. Im März war der Schauspieler in einen Vorfall mit seinem Nachbarn Ronnie Taylor verwickelt worden, als er mit zwei seiner Söhne auf Motorrädern unterwegs war. Die Polizei in Tennessee schloss den Fall jedoch ab, nachdem sie das Verhalten des Schauspielers als Notwehr eingestuft hatte. "Nach Sichtung der verfügbaren Beweise, einschließlich Videomaterial und Zeugenaussagen, haben die Behörden festgestellt, dass keine Strafanzeige erhoben wird. Das Handeln von Herrn Ritchson wurde als Notwehr eingestuft", erklärten die Behörden.

Dass Alan eine enge Bindung zu seinen Kindern hat, zeigt sich auch auf seiner Haut: Er trägt Tattoos zu Ehren aller drei Söhne – ein Schwert-und-Schild-Wappen für Amory, eine abstrakte Flamme für Edan und eine Taube für Calem. Gegenüber seinen Fans erklärte der Schauspieler, dass seine Tattoos ihm als "Erinnerungen" an die wichtigsten Dinge in seinem Leben dienten. Für seine Rollen auf der Leinwand müssen die Motive allerdings aufwendig abgedeckt werden. Alan scherzte diesbezüglich in den sozialen Medien über seine Maskenbildnerin Kat Crisp: "Sie reist mit mir zu jedem Projekt, damit sie dieses böse Tintenzeug wegzappen kann. Das ist ihre Lieblingsbeschäftigung im Leben, wie sie sagt!"

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Imago Alan Ritchson bei der Premiere von "Motor City"

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Imago Catherine Ritchson und Alan Ritchson mit ihren drei Söhnen bei der Premiere von "Motor City"

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Imago Alan Ritchson bei der Premiere von "Motor City"