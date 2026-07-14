Königshaus hielt Prinzessin Estelles USA-Reise streng geheim

Wochenlang war Prinzessin Estelle (14) von Schweden von der Bildfläche verschwunden, ohne dass die Öffentlichkeit wusste, wo sich die 14-Jährige aufhielt. Der schwedische Königshof hatte das Geheimnis streng gehütet – lediglich, dass die älteste Tochter von Kronprinzessin Victoria (49) und Prinz Daniel (52) an einem Sprachprogramm teilnehmen würde und deshalb bei einigen offiziellen Terminen fehlen würde, war bekannt. Erst nach ihrer Rückkehr nach Schweden wurde enthüllt, wo Estelle all die Zeit verbracht hatte: Die junge Thronfolgerin war für einen Monat in die USA gereist und hatte in Colorado an einem intensiven Englisch-Sprachprogramm teilgenommen.

In den Rocky Mountains tauchte die künftige Königin in ein internationales Programm für Teenager ein, bei dem Englisch durch alltägliche Gespräche, Outdoor-Aktivitäten und kulturellen Austausch geübt wird. Colorado sei laut Hola bewusst ausgewählt worden – die Berglandschaft und das Campangebot ermöglichten Estelle ein weitgehend anonymes Leben fernab von royalem Protokoll und offiziellen Pflichten. Während ihres Aufenthalts fehlte die Prinzessin bei mehreren bedeutenden Anlässen, darunter die Feierlichkeiten zum schwedischen Nationalfeiertag sowie die Veranstaltungen anlässlich des goldenen Hochzeitsjubiläums von König Carl Gustaf (80) und Königin Silvia (82).

Das strenge Stillschweigen rund um die Reise spiegelt die langjährige Strategie des schwedischen Königshauses wider, die Kindheit und Jugend der zukünftigen Monarchin zu schützen. Estelle steht als Erstgeborene in der Thronfolge direkt hinter ihrer Mutter Victoria. In den vergangenen Jahren hat die Prinzessin zunehmend öffentliche Aufgaben übernommen und ist auch mit der Prinzessin-Estelle-Kulturstiftung verbunden, die ihre Eltern ins Leben gerufen haben, um zeitgenössische Kunst einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

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Instagram / kungahuset Prinzessin Estelle an ihrem 14. Geburtstag

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ActionPress / Dutch Press Photo Agency Prinzessin Estelle und Prinzessin Victoria von Schweden

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Imago Kronprinzessin Victoria, Prinz Daniel und Prinzessin Estelle beim Galadinner zum 80. Geburtstag von König Carl Gustaf in Stockholm