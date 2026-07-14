Elternschaft wie Pflegefall? Sebastian Tigges erntet Kritik

Eine neue Podcast-Folge hat für mächtig Wirbel gesorgt: Influencerin Ivona Noetzel, bekannt als hey.ivona, war jetzt zu Gast im Podcast "Tigges trifft" von Sebastian Tigges (41), wo es um das Thema "Regretting Motherhood" ging – also das Bereuen der eigenen Mutterschaft. Sebastian beschreibt die Folge selbst als Beitrag über "Erschöpfung, Identitätsverlust oder die Reue über die Rolle" und stellt die Frage, ob Mütter nur positiv über ihre Erfahrungen sprechen dürften oder auch die "ungeschminkte Wahrheit" Raum haben sollte. Doch nicht nur die Influencerin sorgt damit für Aufsehen – auch der Podcaster selbst zieht den Unmut vieler Follower auf sich. Der Grund: Sebastian vergleicht im Gespräch Elternschaft mit dem Pflegen von Menschen.

"Mir fällt gerade was ein: wenn man jetzt irgendeinen x-beliebigen Menschen fragen würde und sagen würde, 'Ein Mensch aus deiner nächsten Nähe wird morgen Pflegefall und du musst dich 24-7 um den kümmern, die nächsten 18 Jahre'. Da würde ja keiner sagen, 'ja geil, mach ich'. Aber im Prinzip ist es ja Elternschaft. Das würde ja keiner machen wollen. [...] Zumindest würde keiner sagen, das ist jetzt die Erfüllung meines Lebens.", sagt er in der Folge. Ivona pflichtet ihm bei und fügt hinzu, dass man als Elternteil schlicht keine Wahl habe: "Du bist Mutter geworden oder Vater und dann musst du da durch, egal was ist, ob dir das gefällt oder nicht." In den Instagram-Kommentaren zur Folge lassen viele Nutzer kein gutes Haar an dem Vergleich. "Kinder mit Pflegefällen zu vergleichen...puh", schreibt eine Person. Eine andere kommentiert: "Erst dachte ich, Tigges hat sie nur eingeladen, weil er wusste, dass es ihm Aufmerksamkeit und Klicks bringt. Aber er haut hier ja mindestens genauso problematische Aussagen raus? Das ist echt maximal traurig, dieser Vergleich hinkt so sehr, dass er eigentlich nicht mal mehr laufen kann." Wieder jemand anderes nennt die Aussagen "absolut problematisch".

hey.ivona ist seit Längerem bekannt dafür, offen über die Schattenseiten des Mutterseins zu sprechen. Auf Instagram schildert sie regelmäßig, wie sie mit der Doppelbelastung als Mutter und Influencerin kämpft. Im Podcast "deep und deutlich" hatte sie bereits ausführlich darüber gesprochen, warum sie ihre Mutterrolle bereut und weshalb sie dieses Thema so öffentlich macht. Dass sie trotz allem ein zweites Kind bekommen hat und sich nach Angaben von Kommentatoren sogar ein drittes vorstellen kann, befeuert die Diskussion rund um ihre Aussagen zusätzlich.

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Imago Sebastian Tigges bei der Verleihung des Deutschen Podcastpreises 2026 in Berlin

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Instagram / hey.ivona Influencerin hey.ivona

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