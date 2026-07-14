Katie Price wagt Wandel: Platinblonde Perücke trotz Ehekrise

Katie Price (48) überrascht ihre Fans mit einem komplett neuen Look: Die britische Realitystar-Ikone postete auf Instagram ein Foto von sich in einer platinblonden Perücke und fragte ihre Follower, ob sie nach jahrelangen pechschwarzen Haaren wieder zur Blondine werden soll. "Mal sehen, ob Blondinen wirklich mehr Spaß haben. Ich bin dabei, meine Haarfarbe zu ändern, nachdem ich so viele Jahre lang pechschwarz war, aber ich kann mich nicht entscheiden, welche Farbe ich nehmen soll", schrieb die 48-Jährige dazu. Auf dem Bild posiert sie im Garten in einem rückenfreien Neckholder-Kleid – der Haarwechsel scheint bereits beschlossene Sache zu sein.

In der Caption zu ihrem Post wird Katie deutlich: Sie wolle ihrem Styling einen frischen Kick verpassen. Die Fans ließen sich nicht lange bitten und fluteten die Kommentarspalte mit Ratschlägen. Viele sprachen sich eindeutig für Blond aus. Manche wünschten sich laut Daily Mail sogar den charakteristischen Look aus Katies früheren Jahren zurück: "Ich liebte das Original-Jordan-Haar. Die Mischung aus Blond und Karamell", schrieb eine Userin. Andere kommentierten schlicht: "Definitiv blond."

Während Katie online also einen möglichen Beautywandel vorbereitet, sorgen parallel Berichte über Probleme in ihrem Privatleben für Schlagzeilen. Laut The Sun soll ihr Ehemann Lee Andrews in Dubai erneut festgenommen worden sein, nur wenige Wochen nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis Al Awir. Dem Bericht zufolge brauche Lee angeblich umgerechnet rund 120.000 Pfund (rund 140.000 Euro) für eine Strafe und habe einem Freund gesagt: "Sie haben mich verhaftet. Katie muss mich vielleicht raushauen. Wir müssen mit einem GoFundMe Lärm machen."

Für Katie kommen diese Meldungen in einer ohnehin unruhigen Zeit. Sie ist derzeit in Großbritannien unterwegs, nachdem vor Kurzem ihre Sky-Dokumentation erschienen ist und sie auch in der Sendung "This Morning" über ihr Leben sprach. Die Unternehmerin ist seit Jahren für ihre auffälligen Wandlungen bekannt und trat früher unter dem Namen Jordan auf. Immer wieder veränderte sie im Lauf ihrer Karriere ihr Styling, besonders ihre Haare gehörten dabei oft zu ihren Markenzeichen. Privat ist Katie Mutter von fünf Kindern, und auch ihr Liebesleben stand in den vergangenen Jahren regelmäßig im Fokus der Öffentlichkeit. Ihr neuer Beautyplan liefert nun erneut Gesprächsstoff, während zugleich die Schlagzeilen um Lee nicht abreißen.

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Instagram / katieprice Katie Price posiert in einer langen, platinblonden Perücke.

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Juni 2026

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Instagram / katieprice Lee Andrews und Katie Price im März 2026

Instagram / katieprice Katie Price und Ehemann Lee Andrews