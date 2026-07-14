Nach Polizeieinsatz: Courtney Stodden kämpft um ihre Ehe

Courtney Stodden (31) und ihr Ehemann Jared Safier wollen ihre Liebe offenbar nicht kampflos aufgeben. Nachdem in der vergangenen Woche mitten in der Nacht die Polizei zu ihrem Haus in Los Angeles gerufen worden war, arbeiten die Realitybeauty und der Produzent nun intensiv an ihrer Ehe. Laut dem Promiportal TMZ besuchen Courtney und Jared derzeit eine Therapiesitzung nach der anderen, um ihren heftigen Streit vom frühen Donnerstagmorgen aufzuarbeiten.

Auslöser für den Einsatz war laut dem Bericht ein Notruf nach dem Streit der beiden. Die Polizisten trafen gegen 1:45 Uhr am Haus des Paares ein und konnten die Lage vor Ort beruhigen. Hinweise auf körperliche Gewalt fanden die Beamten demnach nicht, auch Festnahmen gab es keine. Laut TMZ seien Courtney und Jared entschlossen, ihre Beziehung zu retten. Beide wollen die Situation wieder in den Griff bekommen und würden sich dafür aktiv Unterstützung holen. Außerdem heißt es, dass das Paar hoffe, die Krise gemeinsam zu überwinden und gestärkt daraus hervorzugehen.

Auf Social Media gab Courtney ihren Fans kurz nach dem nächtlichen Vorfall einen Einblick in ihre Gefühlswelt. In ihrer Instagram-Story teilte die Influencerin mehrere nachdenkliche Botschaften, darunter den Satz: "Dein Ehemann sollte dein sicherer Hafen sein." Außerdem postete sie Zitate rund um psychische Gesundheit und den inneren Druck, der Menschen so lange belasten kann, "bis du schließlich ausrastest." Bereits kurz nach dem Polizeieinsatz hatte sich abgezeichnet, dass der Streit für beide ein Wendepunkt sein könnte. Nun heißt es laut Insiderkreisen, Courtney und Jared hofften, gestärkt aus der Krise hervorzugehen und ihre Ehe auf ein stabileres Fundament zu stellen.

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Instagram / courtneystodden Courtney Stodden mit ihrem Verlobten, 2024

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Getty Images Courtney Stodden bei Lifetimes Sommer-Soirée im Santa Monica Proper Hotel

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Getty Images Jared Safier, Film- und Fernsehproduzent