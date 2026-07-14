Nach Liebes-Comeback: Georgia Fowler erwartet drittes Kind

Georgia Fowler (34) und ihr Mann Nathan Dalah dürfen sich über weiteren Nachwuchs freuen: Das neuseeländische Model verkündete auf Instagram, dass es zum dritten Mal Mutter wird. Auf einer Reihe von Fotos präsentierte Georgia ihren wachsenden Babybauch – gekleidet in einem weißen Satin-BH und einem langen Rock. An ihrer Seite posierten ihre beiden Kinder, Tochter Dylan und Sohn Zeke. Den Bildern fügte Georgia lediglich drei Eier-Emojis als Bildunterschrift hinzu. Die Schwangerschaft kommt nach einer kurzen Trennung des Paares, das inzwischen wieder zusammengefunden hat.

Unter dem Beitrag trudelten schnell zahlreiche Kommentare von Freunden, Fans und Kollegen ein. Elsa Hosk (37) schrieb: "Die schönste Georgia." Andere schrieben: "Herzlichen Glückwunsch." Vor wenigen Stunden beglückte die Laufstegschönheit ihre Fans mit weiteren Bildern ihres Babybauches. Auch hier trägt sie einen weißen BH sowie einen langen Rock. Ihre Haare fallen in leichten Wellen auf ihre Schultern herunter.

Tochter Dylan kam im September 2021 zur Welt, Sohn Zeke im Februar 2024. Beide Kinder sind die gemeinsamen Kinder von Georgia und Nathan. Das Paar hatte 2023 geheiratet, nachdem es sich ein Jahr zuvor verlobt hatte. Im vergangenen August soll die Ehe jedoch in die Brüche gegangen sein – während Georgia in New York ihrer internationalen Modelkarriere nachging, trieb Nathan dort die Expansion seines Unternehmens Fishbowl in den USA voran. Laut The Daily Telegraph soll die Trennung damals sehr schnell gegangen sein. Einem Vertrauten des Paares zufolge wollen die beiden es nun aber erneut miteinander versuchen: "Sie verbringen wieder mehr Zeit zusammen – es gibt noch immer einen Funken. Sie gehen es langsam an und schauen, was passiert. Beide Familien drücken still und leise die Daumen für ein Happy End."

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Instagram / georgiafowler Georgia Fowler, Juli 2026

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Instagram / georgiafowler Georgia Fowler, Juli 2026

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Getty Images Georgia Fowler und Nathan Dalah bei der Wiedereröffnung der Dior-Boutique in Sydney, 30. März 2022