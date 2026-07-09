Prinzessin Iman und Ehemann Jameel erwarten ihr zweites Baby

Freudige Neuigkeiten aus dem jordanischen Königshaus: Prinzessin Iman ist erneut schwanger! Die 29-jährige Tochter von Königin Rania (55) und König Abdullah (64) erwartet ihr zweites Kind mit Ehemann Jameel Alexander. Die Babynews wurden nicht von Iman selbst, sondern von ihrer Mutter verkündet – Königin Rania teilte auf Instagram ein strahlendes Foto der kleinen Familie. Darauf ist Iman in einem langen Kleid zu sehen, ihren Babybauch präsentierend, während Jameel lächelnd an ihrer Seite steht und Töchterchen Amina neugierig nach dem Bauch ihrer Mutter greift.

Zu ihrem Post schrieb Königin Rania: "Eine neue Freude ist unterwegs... Herzlichen Glückwunsch an Iman, Jameel und meine geliebte Amina, die bald große Schwester sein wird. Möge Allah euch gesund und munter halten. Der Großelternclub wächst, und wir könnten nicht glücklicher für Iman, Jameel und die bald große Schwester Amina sein!" Das neue Baby wird für Königin Rania und König Abdullah bereits das dritte Enkelkind sein – nach Amina und dem ersten Kind von Kronprinz Hussein und seiner Frau Prinzessin Rajwa (32), das im August 2024 auf die Welt kam. Der Name des Babys ist noch nicht bekannt. Gemäß der Tradition des Hauses Haschim, bei der Titel vom Vater auf den Sohn übergehen, wird das Kind von Iman und dem aus Venezuela stammenden Finanzmann Jameel voraussichtlich keinen offiziellen royalen Titel tragen.

Iman und Jameel haben sich im März 2023 das Jawort gegeben. Die Hochzeit war ein glamouröses Ereignis, bei dem die Prinzessin in einem weißen Dior-Kleid mit Spitzenschleier und einem funkelnden Chaumet-Diadem erschien. Tochter Amina, ihr erstes Kind, kam dann im Februar 2025 zur Welt – ihr Name bedeutet auf Arabisch so viel wie "ehrlich", "treu" und "die Sichere". Iman ist die älteste Tochter von König Abdullah und Königin Rania, die insgesamt vier gemeinsame Kinder haben.

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Getty Images Prinzessin Iman und ihr Ehemann Jameel Alexander Thermiotis

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Instagram / queenrania Prinzessin Iman und ihre wachsende Familie

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Getty Images Königin Rania von Jordanien und König Abdullah II.