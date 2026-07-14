Anne Wünsche kritisiert Hennings Gratulation an Miley scharf

Mileys Geburtstag sollte eigentlich ein Tag voller Freude sein – doch eine Gratulation sorgt nun für neue Spannungen zwischen Anne Wünsche (34) und Henning Merten (36). Während Annes Tochter ihren Ehrentag bei ihrer Mama auf Mallorca unter der Sonne und fernab von Deutschland feierte, meldete sich auch ihr ehemaliger Stiefvater zu Wort. Der Social-Media-Star teilte auf Instagram ein altes Foto und widmete ihr dazu eine persönliche Nachricht. Doch die liebevollen Worte kamen bei Anne offenbar gar nicht gut an. Im Promiflash-Interview äußert sie nun deutliche Kritik an der Art seiner Gratulation.

Nicht das Gratulieren an sich stört die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin – sondern die Öffentlichkeit, die Henning dabei sucht. "Es wäre traurig, wenn sie nicht gratuliert hätten – aber mal wieder öffentlich, weil es ihm wichtig war, dass die Leute sehen, was für ein 'toller Stiefpapa' er immer noch für Miley ist. Tut mir leid, aber bei den beiden geht es nur um das Scheinbild, was sie nach außen tragen. Sie wollen gefallen, gemocht und bewundert werden", ärgert sich Anne gegenüber Promiflash.

Henning ist zwar nicht Mileys leiblicher Vater, nahm über viele Jahre jedoch die Rolle einer Vaterfigur in ihrem Leben ein. Er und Anne waren lange ein Paar, inzwischen gilt ihr Verhältnis allerdings als zerrüttet. Trotzdem ließ es sich der 36-Jährige nicht nehmen, Miley mit einer emotionalen Botschaft zum Geburtstag zu gratulieren. Zu einem alten Foto, auf dem das Mädchen als Kind auf seinen Schultern sitzt, schrieb er: "Heute hat ein ganz besonderer Mensch Geburtstag. Auch wenn wir uns heute nicht sehen und das Leben manchmal seine eigenen Wege geht, sollst du wissen: Ich denke an dich. Sehr sogar. Ich vermisse dich und unsere gemeinsame Zeit mehr, als Worte manchmal sagen können."

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miley.viral Miley Merten (12) und ihre Mutter, Influencerin Anne Wünsche, im Juni 2026

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Instagram / henningmerten Henning Merten, Influencer

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Instagram / henningmerten Henning Merten trägt Miley Wünsche, Tochter seiner Ex Anne Wünsche, auf den Schultern.