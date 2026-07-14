In Planung? So könnte Anne Wünsches Datingshow aussehen

Eine eigene Datingshow namens "Anne sucht Mann" – dieser Gedanke geht Anne Wünsche (34) schon seit einer Weile nicht mehr aus dem Kopf. Jetzt hat die Influencerin im Promiflash-Interview erstmals mehr Details dazu verraten, wie sie sich das Format vorstellen könnte. Offiziell geplant ist die Show zwar noch nicht, doch die 34-Jährige hat sich bereits erste Gedanken über das Konzept gemacht. Statt selbst auf Männersuche zu gehen, sollen andere die Arbeit übernehmen. "Wir werden dieses Thema allerdings demnächst im Team besprechen und dann schauen wir mal, wie wir das Ganze aufbauen. Mir fehlt definitiv ein Mann an meiner Seite und vielleicht ist es auch ganz cool, wenn nicht ich ihn suche, sondern meine Mitarbeiter, Brüder und Freunde ihn für mich aussuchen. Schließlich kennen sie mich alle sehr gut und wissen, was zu mir passt", erklärt sie.

Gegenüber Promiflash lässt Anne außerdem tief in ihre Wunschliste blicken, wenn es um den idealen Partner geht. Optisch soll er ihr gefallen, aber entscheidend ist letztendlich der Charakter: "Natürlich muss es auch äußerlich passen, ganz klar – aber verlieben tut man sich ja in den Charakter. Mein Problem ist, dass ich auf hübsche Männer stehe und die sind entweder arrogant oder totale Idioten." Besonders wichtig ist ihr, dass ihr Partner liebevoll und gleichzeitig männlich ist. "Ich möchte nicht die Mutter oder der Mann in der Beziehung sein. Ich bin Unternehmerin und Mutter – bei ihm möchte ich mich auch mal fallen lassen können, um nicht mehr 24/7 funktionieren zu müssen", sagt sie. Beruf und Einkommen spielen für sie dabei keine Rolle: "Wenn ich ehrlich bin, ist es mir völlig egal, was der Mann arbeitet – ich würde ihn sogar mitfinanzieren, wenn es passt. Hauptsache, er akzeptiert meine Kinder, meinen Job und ist für mich da."

Dass Anne sich nach einer festen Partnerschaft sehnt, kommt nicht von ungefähr. Die Influencerin ist seit ihrer Trennung von Karim El Kammouchi (37) wieder solo. Ihren Followern gegenüber hatte sie bereits in einer Instagram-Story angedeutet, über eine eigene Datingshow nachzudenken – und die Reaktionen aus der Community fielen dabei durchaus positiv aus. In ihrem Promiflash-Interview bringt Anne es nun auf den Punkt: "Ich bin eigentlich ein sehr harmoniebedürftiger Mensch – brauche also keine weiteren Probleme im Leben. Eher ein Ruhepol."

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Instagram / annewuensche.backup Anne Wünsche, Juli 2026

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Instagram / annewuensche.backup Anne Wünsche, Oktober 2025

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Karim El Kammouchi